Roberto Lagalla, chi è? Moglie, partito, sindaco, curriculum, età

Roberto Lagalla è il nuovo Sindaco di Palermo eletto al primo turno nelle file del centro destra. Cambio del testimone nel capoluogo di regione siciliano dunque: Lagalla subentra a Leoluca Orlando, esattamente come previsto dagli exit-poll che davano il candidato di centro destra in vantaggio.

Subito dopo di lui si piazza Franco Miceli della coalizione del centro sinistra (che parla già di elezioni pilotate e controverse), seguito da Fabrizio Ferrandelli di Azione e +Europa, Rita Barbera del partito Potere al popolo.

In questo articolo vi diremo di più su Roberto Lagalla, il nuovo Sindaco di Palermo, dalla sua carriera politica, alla sua vita privata.

Biografia

Roberto Lagalla è nato il 16 aprile del 1955 a Bari, ha 67 anni. Da piccolissimo, all’età di soli due anni, si trasferisce a Palermo, dove cresce, studia e avvia la sua carriera politica e professionale. E’ laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in in “radiologia diagnostica e radioterapia oncologica”, è docente ordinario di “diagnostica per immagini e radioterapia” dell’Università degli Studi di Palermo e anche l’autore di più di 450 pubblicazioni scientifiche (qui il suo CV)

Inoltre: ha ricoperto la carica di Magnifico Rettore, dal 2008 al 2015, presso l‘Università degli Studi di Palermo, è stato il Presidente della Società Italiana di Radiologia Medica, il Direttore Dipartimento di biotecnologie e medicina legale all’Università di Palermo, Presidente del Polo universitario della Provincia di Agrigento, Direttore e Presidente dell’Accademia di Studi Mediterranei di Agrigento.

E’ anche cittadino onorario di Racalmuto e Agrigento.

Questi gli incarichi ricoperti nel corso della sua carriera:

Direttore del Dipartimento di Scienze Radiologiche del Policlinico universitario di Palermo

Consigliere di amministrazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche

Presidente dell’Accademia di Studi Mediterranei di Agrigento, sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica

Presidente della Società Italiana di Radiologia medica

Direttore del Dipartimento di biotecnologie e medicina legale dell’Università di Palermo

Rettore dell’Università degli Studi di Palermo

Assessore regionale alla Sanità, nel corso della XIV Legislatura

Presidente del Polo universitario della Provincia di Agrigento

A cui si aggiungono: la fondazione del partito Idea Sicilia e la sua attuale carica di Sindaco di Palermo.

Carriera e partito politico

Anche in ambito politico la sua carriera è stata ed è tutt’ora florida. Nella regione siciliana ha ricoperto diversi ruoli prime della sua elezione a Sindaco di Palermo. Ha ricoperto il ruolo di Assessore Regionale all’Istruzione (la sua precedente carica era stata quella da Rettore), sotto il governo Musumeci (carica abbandonata previe dimissioni, per poter concorrere alla carica di Sindaco di Palermo).

Dal 2006 al 2008 è stato anche Assessore Regionale alla Sanità.

Il 15 marzo 2022 Roberto Lagalla ha ufficializzato la sua corsa per diventare Sindaco di Palermo. Ad appoggiarlo la coalizione di Centro Destra, non senza le iniziali perplessità. Nello specifico è stato sostenuto de ben nove liste appartenenti al centrodestra, tra cui: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Prima l’Italia, Lavoriamo per Palermo, Alleanza per Palermo, Moderati per Lagalla sindaco, Dc Nuova, Noi con l’Italia e Udc.

Nel 2017 ha fondato il partito Idea Sicilia e dal 2021 è parte dell’UdC .

La vita privata

Della vita privata del Sindaco di Palero sappiamo molto poco. Sappiamo però che Roberto Lagalla è sposato con Maria Paola, la coppia ha 4 figli (tre maschi e 1 femmina): Ludovica, Lorenzo, Massimo e Luca. E’ anche nonno di due maschietti: Riccardo e Roberto Jr. .