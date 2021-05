Rocco Siffredi: moglie, figli, lavoro, patrimonio

Conosciuto come Rocco Siffredi, il suo vero nome è Rocco Antonio Tano, è noto a tutti per la sua carriera nel mondo dei film a luci rosse. Oggi, si occupa anche di regia, teatro e tv. Sposato e padre di due figli, Rocco adesso vive in Ungheria.

Chi è Rocco Siffredi

Nome: Rocco Antonio

Cognome: Tano

Nome d’arte: Rocco Siffredi

Data di nascita: 4 maggio 1964

Età:56 anni

Luogo di Nascita: Ortona (Chieti)

Ora vive: Budapest (Ungheria)

Segno Zodiacale: Toro

Altezza:1,85

Peso: 78 kg

Moglie: Rosza Tassi (dal 1993 a oggi)

Figli: Lorenzo (1996), Leonardo (1999)

Biografia

Rocco nasce in provincia di Chieti, il 4 maggio 1964. Dopo un periodo passato nella Marina Mercantile, raggiunta la maggiore età lascia la sua città e raggiunge il fratello a Parigi. Il trasferimento era stato organizzato per aiutare suo fratello nella gestione del ristorante di famiglia, ma proprio nella capitale francese, Rocco inizia la sua carriera nel mondo a luci rosse. Decisivo fu l’incontro con Gabriel Pontello, ex attore e produttore.

Vita Privata

Rocco Siffredi, pseudonimo di Rocco Antonio Tano, per la scelta del suo nome d’arte si ispira a Rocco Siffredi, protagonista del film gangster Borsalino interpretato da Alain Delon. A 16 anni si arruola nella Marina Mercantile, per poi trasferirsi nel 1982 a Parigi per raggiungere il fratello. Da lì inizierà la sua carriera nella filmografia a luci rosse. Si innamora di Rosza Tassi, conosciuta come Rosa Caracciolo, e nel 1993 i due si sposano. Rosa è un’ex collega di Rocco, tanto che sembra che la coppia abbia realizzato alcuni film insieme. Lei dopo poco decise di abbandonare quel mondo. Rocco e Rosza hanno due figli: Lorenzo, di 24 anni, e Leonardo di 22. Quest’ultimo ha anche esordito come modello nel 2019. Rocco ha sempre parlato liberamente con i suoi figli del lavoro svolto, senza tabù. Del resto, la famiglia Siffredi vive in Ungheria, ormai da quindici anni, dove la mentalità è senza dubbio più aperta. Anche la moglie non è mai stata gelosa del suo lavoro. Attualmente Rocco è anche diventato regista e attore.

Rocco Siffredi Moglie

Rocco è legato all’ex collega Rosza Tassi, nata a Budapest, il 29 giugno 1972. È stata Miss Ungheria nel 1990, ex attrice a luci rosse, ha girato molti film insieme al marito. I due si sono sposati nel 1993 e vivono a Budapest insieme ai due figli.

Lavoro e Carriera

Una lunga carriera alle spalle. Il suo esordio fu nel film Belle d’Amour. Alterna la carriera da modello e poi si trasferisce a Los Angeles dove comincia la sua scalata al successo nella filmografia a luci rosse. Rocco è stato anche protagonista in diverse pubblicità, ed è comparso in alcune fiction TV tra cui I Cesaroni. Nel 2015 entrò nel cast del reality L’Isola dei Famosi.

Casa Siffredi

L’intera famiglia è stata protagonista di un documento-reality dal titolo Casa Siffredi trasmesso su La5. Ambientato nell’enorme villa nei pressi di Budapest, Rocco e famiglia hanno raccontato la loro quotidianità.

Rocco Siffredi Patrimonio

Non si hanno informazioni precise sul suo patrimonio, però sembra che un attore a luci rosse non guadagni cifre da capogiro.