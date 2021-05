Roger Garth: chi è, biografia, carriera, genitori

Roger Garth è il primo modello androgino italiano. Sguardo affasciante e occhi di ghiaccio, è molto conosciuto nel mondo dello spettacolo nazionale e internazionale. Ospite in molti salotti televisivi, soprattutto in quelli condotti da Barbara D’Urso, attualmente lo vediamo spesso in studio durante la diretta de L’Isola dei Famosi, in quanto sostenitore e amico di Ubaldo Lanzo, il cromatologo, concorrente del reality.

Chi è Roger Garth

Nome: Roger

Cognome: Garth

Data di nascita: 18 ottobre 1980

Età: 40 anni

Segno Zodiacale: Bilancia

Luogo di nascita: Roma

Professione: Modello, attore, doppiatore e opinionista televisivo

Altezza: 188 cm

Peso: 72 kg

Profilo Instagram: @roger.garth

Biografia

Roger Garth, di origine romana, è il primo modello androgino italiano. Nonostante il suo aspetto fisico, Roger quest’anno compirà 41 anni. Età che non dimostra assolutamente. Sulla sua vita privata non si sa praticamente nulla. È molto geloso della sua privacy, sappiamo però molto della sua vita sentimentale e professionale. Una carriera come modello che lo ha reso famoso in tutto il mondo, grazie ai suoi tratti inconfondibili, aggraziati e a tratti misteriosi. Garth inoltre, ha conquistato anche il mondo dello spettacolo e del cinema, con esperienza nel doppiaggio, nella conduzione e come opinionista in tanti salotti italiani e internazionali.

Roger Garth Genitori

Roger è molto discreto e non ama raccontare la sua vita privata. Anche sui suoi genitori aleggia un velo di mistero. Il padre è venuto a mancare nel 2008 e sembrerebbe fosse un attore molto famoso a Hollywood, anche se Roger ha dichiarato che non renderà mai noto chi fosse. La madre, invece, ha origini francesi, ma anche di lei non si sa nulla. Il modello non ha avuto un’infanzia felice, ha raccontato più volte di non aver avuto due genitori presenti, sembra infatti che fossero molto spesso fuori per lavoro.

Roger Garth Incidente

Un dettaglio della vita privata di Roger è emerso durante le sue ospitate in tv. A pochi giorni dalla morte del padre, il modello ha avuto un terribile incidente dove ha rischiato di rimanere paralizzato. Prima di poter tornare a condurre una vita normale ha dovuto subire numerose operazioni, tra cui alcune molto delicate alla colonna vertebrale.

Lavoro e Carriera

La carriera di Roger Garth è famosa in tutto il mondo. Roger è il primo modello androgino italiano, grazie ai suoi tratti delicati e al suo viso angelico. Biondo e occhi azzurri, riesce a farsi strada molto presto nel mondo dello spettacolo e della moda. Per chi lo ricordasse, ha anche lavorato per MTV fino al 2003 nella conduzione del programma “brand new”. In italia lo ritroviamo nel programma di LA7 Markette, il programma condotto da Piero Chiambretti e come opinionista, accanto a Barbara D’Urso nel suo show pomeridiano di “Pomeriggio Cinque. Ha anche alle spalle una carriera da doppiatore, ha dato la sua voce ad alcuni cartoni animati tra cui Alvin SuperStar. Attualmente è spesso ospite in studio de L’Isola dei Famosi 2021 per sostenere il suo amico Ubaldo Lanzo, naufrago del programma.

Instagram

Sul suo profilo Instagram, Roger, con circa 105 mila follower, condivide con i suoi fan momenti di vita quotidiana e le sue comparsate in tv.

Vita sentimentale

Roger Garth non ha mai nascosto la sua bisessualità. Numerosi i flirt che gli sono stati attribuiti, tra cui quelli con l’attore Keanu Reeves e Sylvie Lubamba.