Roma, bambino disabile lasciato fuori da scuola, il papà: “Manca la maestra di sostegno, non è accettabile in un Paese civile”

“Non è come dicono tutti, quest’anno hanno solo utilizzato il Covid come una scusa. Sono cinque anni che mio figlio non riesce a fare il primo giorno di scuola perché non è stata assegnata nessuna insegnante di sostegno”.

La denuncia arriva da Alessandro Fioriti – papà di Davide, 8 anni, che nel giorno del ritorno sui banchi non ha potuto salutare i suoi amichetti ed è stato costretto a tornare a casa.

Una situazione inaccettabile

“Quando si arriva a ridosso della scuola, le maestre non ci sono o non sono ancora formate”, continua Fioriti, “ed è un problema su scala nazionale. Siamo in contatto con altri genitori in condizioni simili alle nostre e tutti riscontrano le stesse dinamiche. I bambini disabili sono gli ultimi a essere presi in considerazione. In un Paese civile questo non è accettabile”.

