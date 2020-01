Roma, esecuzione in strada: uomo 43enne ammazzato sotto casa

By

Un uomo 43enne è stato ammazzato a colpi di pistola in strada nella tarda serata di sabato scorso alla periferia di Roma.

Il fatto è successo esattamente alle 23 in via Gabrio Casati al Tufello. Stando a quanto riportato dalle forze dell’ordine, la vittima è un cittadino di origini albanesi con precedenti e attualmente in regime di semilibertà.

loading...

A quanto capito, l’uomo usciva di casa per tornare a Rebibbia. Il 43enne è stato centrato alla testa ed è morto all’istante. Sono ancora in corso le indagini per capire chi sia il responsabile di questo folle gesto.

Commenti

commenti