Roma, in tre tutti armati rapinano portavalori pieno zeppo di sigarette

A Roma nelle ultime ore hanno rapinato un portavalori. Con una vettura da una parte e un furgone dall’altra hanno bloccato il mezzo in via Mario Schifano, zona La Rustica a Roma, per chiuderle qualsiasi via di fuga pieno zeppo di sigarette.

E’ accaduto ieri mattina 19 dicembre. In tre, con il volto coperto e armati tutti di pistola, hanno minacciato l’uomo alla guida del mezzo caricando sul loro furgone 50 scatole di sigarette e fuggendo dopo aver lasciando l’auto sul luogo.

Sulle tracce dei malviventi c’è la Polizia.

Commenti

commenti