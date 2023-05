Roma Morto in monopattino . Il pirata si è costituito

È un italiano di 26 anni, ora è indagato per omicidio stradale, ma potrebbe essere anche accusato di omissione di soccorso. Era alla guida di una Panda.

C’è stato uno sviluppo nell’incidente dello scooter elettrico che è costato la vita a un bengalese di 24 anni, investito e ucciso domenica in via Casal del Marmo a Roma. Il sospetto pirata della strada si è costituito e ha spiegato i motivi della sua fuga. Si tratta di un 26enne che si è costituito alla polizia locale accompagnato dal suo avvocato. Ha detto alla polizia municipale che era sotto shock e per questo è scappato.

Le indagini sull’incidente

Chi ha investito Marco si è allontanato e i motivi di tale condotta sono al momento in corso di accertamento. Da capire infatti se il 26enne si trovava al volante in stato di alterazione oppure se l’allontanamento dal luogo dell’incidente sia stato provocato dal panico che ha colto l’investitore. Sull’incidente indagano gli agenti della polizia locale del gruppo Cassia che oltre alla testimonianza del pirata della strada, stanno cercando di ricostruire la dinamica anche attraverso i filmati di alcune telecamere della zona.

Secondo la prima ricostruzione dell’incidente, Marco M., un ragazzo bengalese, era in sella a uno scooter quando è stato investito. Poiché all’arrivo dei soccorsi non c’era nessuno nei pressi della vittima, si è ipotizzato che il conducente fosse fuggito. Questa ipotesi è diventata più probabile dopo che il 26enne si è costituito. Attualmente è indagato per infrazioni al codice della strada e potrebbe essere sospettato anche di omissione di soccorso.