Roma, runner investito e ammazzato da un automobilista alla guida ubriaco: correva a bordo strada

Fabio Tosono runner romano ha perso la vita dopo 10 giorni di agonia e la sua famiglia ha preso la decisione di donare gli organi. Il runner di Nettuno – Roma, 45 enne, dopo dieci lunghi giorno interminabili passati nel reparto di terapia intensiva del San Camillo di Roma è morto. E’ stato dichiarato morto clinicamente e c’era davvero pochissimo tempo a disposizione per prendere la decisione sul da farsi.

Fabio era stato messo sotto lo scorso 3 gennaio ad Anzio, mentre stava correndo sulla Via Ardeatina alle 20 di sera. L’uomo alla guida del mezzo che lo ha messo sotto, a cui era già stata in precedenza ritirata la patente per guida in stato di ebrezza, aveva assunto ancora una volta una dose eccessiva di alcol.

