Roma, scontro violento fra moto e macchina sul Lungotevere: muore un centauro 62enne

Altro morto sulle strade della Capitale. Questa volta si parla di uno scontro fatale per un centauro, intorno alle ore 14 di ieri, sul Lungotevere Michelangelo, prossimità del civico 7. A morire è stato un motocliclista 62enne, che alla guida della sua inseparabile Honda si è sbattuto contro una Mercedes classe E, guidata da un uomo 49enne che si è immediatamente bloccato a prestare i primissimi soccorsi. Sul luogo la Polizia.

Per il momento ancora si sta cercando di capire come sia avvenuto l’incidente ed è per questo che la Polizia si sta prendendo tutto il tempo per ricostruire al meglio l’esatta dinamica di quanto successo.

Entrambi i mezzi, infine, sono stati sequestrati e il conducente dell’auto portato all’ospedale Santo Spirito per i consueti esami alcolemici e tossicologici.

