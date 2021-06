Rosa di Amici 2021: chi è, carriera, fidanzato, instagram

Rosa Di Grazia, è la “Rosa di Amici 2021“. Una ballerina di 20 anni che ha deciso di realizzare il suo sogno, quello di entrare in uno dei talent più famosi d’Italia, la scuola di Amici, programma tv condotto da Maria De Filippi. Rosa, all’interno della scuola, ha sempre dimostrato grande determinazione e forza di volontà, senza mai perdersi d’animo, soprattutto di fronte alle numerose critiche ricevute dalla maestra Celentano. Nel talento di Rosa, ha creduto la maestra Lorella Cuccarini che l’ha fortemente voluta nella sua squadra. Una fiducia assolutamente ricambiata, visto che Rosa è riuscita ad arrivare al serale.

Chi è Rosa di Grazia

Nome: Rosa

Cognome: Di Grazia

Data di nascita: 30 giugno 2000

Età: 20 anni

Segno Zodiacale: Cancro

Luogo di Nascita: Napoli

Professione: Ballerina

Profilo Instagram ufficiale: @rosadigrazia.official

Biografia

Rosa Di Grazia è nata a Napoli il 30 giugno del 2000. Da Napoli si è trasferita a vivere in provincia di Roma insieme alla sua famiglia, a cui è molto legata, composta dai suoi genitori, e dai suoi tre fratelli e sua sorella. Soprattutto, a quest’ultima, Janissa, che è la più piccola, Rosa è molto legata. Appassionata di danza sin da piccola, i suoi genitori l’hanno sempre supportata. Ha iniziato a studiare danza da quando aveva 5 anni, concentrandosi sullo stile modern. Da sempre ha saputo che la sua strada sarebbe stata quella, e ha fatto di tutto per raggiungere il suo obiettivo. Ha partecipato anche a Italia’s Got Talent, insieme alla sua crew, arrivando alle fasi finali. Rosa, oltre a ballare, insegna anche danza a Santa Marinella, la città dove vive adesso. Ma la svolta nella sua vita arriva nel 2020 quando partecipa al provino per entrare nella scuola di Amici 20 e viene scelta dall’insegnante Lorella Cuccarini, diventando ufficialmente così un’allieva del talent. Si è presentata ad “Amici” ballando “7 Rings” di Ariana Grande.

Carriera

La carriera di Rosa, nonostante la sua giovanissima età, è ormai già delineata. Rosa ama ballare e, sin da piccola si è dedicata alla danza, grazie ovviamente al supporto della sua famiglia, che ha sempre creduto nel suo talento. Inizia sin da subito a farsi strada in questo mondo, partecipando a provini e casting, tra cui Italia’s Got Talent, dove Rosa partecipò insieme alla sua crew e si aggiudicarono le fasi finali. Rosa, oltre a danzare, ama anche trasmettere questa sua passione agli altri, decidendo così di insegnare danza presso la scuola Obelix Danza di Simonetta Travagliati a Santa Marinella. La vera svolta per la sua carriera arriva quando entra nella scuola di Amici. A volerla è stata l’insegnante Lorella Cuccarini, mentre assolutamente contraria si è dimostrata la maestra Celentano. In ogni caso, contro tutto e tutti, Rosa riesce ad arrivare al serale, dove verrà eliminata alla terza puntata.

Rosa Di Grazia instagram

Rosa, grazie anche alla sua partecipazione ad Amici, è molto seguita sui social. Il suo profilo ha oltre 230 mila follower con i quali la ballerina condivide la sua giornata e le sue lezioni di danza, sia come allieva che come insegnante.

Rosa Di Amici 2021

Rosa entra nella scuola di Amici nel 2020, grazie alla maestra Lorella Cuccarini che la vuole nella sua squadra. Rosa si impegna molto e arriva fino al serale. Nonostante le critiche da parte della maestra Celentano, secondo la quale Rosa non avrebbe le doti giuste per fare la ballerina, Rosa va avanti senza perdersi d’animo, sostenuta dalla sua insegnante e dai suoi compagni. Rosa viene eliminata alla terza puntata del serale. All’interno della scuola, trova anche l’amore con il cantante Deddy.