Rosa Perrotta: chi è, carriera, Pietro Tartaglione, Mamma Bis

Rosa Perrotta è una modella e un personaggio televisivo, conosciuta dal grande pubblico per aver partecipato come tronista a Uomini e Donne e poi per esser stata una naufraga de L’ Isola dei Famosi. Rosa Perrotta, all’interno dello studio di Maria De Filippi, ha trovato l’amore con Pietro Tartaglione. I due, che hanno lasciato insieme lo studio, continuano a vivere la loro storia d’amore lontano dai riflettori. La loro relazione procede a gonfie vele, tanto che a luglio del 2019 sono diventati genitori del piccolo Domenico, chiamato affettuosamente Dodo, e, proprio poche ore fa, la stessa Rosa, tramite il suo profilo instagram, ha annunciato di essere nuovamente in dolce attesa.

Chi è Rosa Perrotta

Nome: Rosa

Cognome: Perrotta

Età: 32 anni

Segno Zodiacale: Pesci

Data di nascita: 25 febbraio 1989

Luogo di nascita: Salerno

Professione: Modella e Personaggio televisivo

Partner: Pietro Tartaglione

Figli: Domenico Tartaglione (2019)

Profilo Instagram Ufficiale: @rosaperrotta__

Biografia

Rosa Perrotta è nata a Salerno il 25 febbraio 1989. Appassionata sin da piccola del mondo dello spettacolo, Rosa non abbandona gli studi e si laurea in Economia con il massimo dei voti. Nel frattempo svolge diversi lavori, ma la svolta avviane nel 2016, quando partecipa a Uomini e Donne come tronista dove conosce e sceglie Pietro Tartaglione, suo attuale compagno e padre di suo figlio, Domenico.

Carriera

Rosa Perrotta inizia a lavorare sin da giovanissima, prima come modella e poi come attrice. Dopo aver vinto, nel 2012, il programma Veline, nel 2016 la ritroviamo come tronista di Uomini e Donne. Da li, la sua carriera nel mondo dello spettacolo ha inizio. Partecipa a una puntata di Ciao Darwin e posa in un calendario per GQ. Durante la sua partecipazione all’ Isola dei Famosi, riceverà la proposta di matrimonio da parte del suo fidanzato Pietro. I due, infatti, si sarebbero dovuti sposare nel 2019, ma proprio inquietante sull’anno è nato il loro primogenito e sono stati costretti a rimandare le nozze.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione

Rosa e Pietro si sono conosciuti all’interno del programma tv Uomini e Donne, nel 2016. Da quel momento non si sono più lasciati. La coppia, si sarebbe dovuta sposare nel 2019, ma le nozze sono state rimandate perché, proprio in quell’anno, è nato il loro primo figlio Domenico.

Rosa Perrotta Gravidanza

Ai fan, si sa, è difficile tenere nascoste le cose. Già da clone settimane, infatti, girava sui social la voce di una presunta nuova gravidanza per Rosa Perrotta, già mamma di Domenico, nato a luglio 2019. E, proprio qualche ora fa, Rosa ha pubblicato un lungo post sul suo profilo instagram dove conferma di essere nuovamente in dolce attesa e di aver voluto aspettare prima di dare l’annuncio, semplicemente per vivere i primi mesi, che sono i più delicati, in totale riservatezza.

Ecco la foto pubblicata da Rosa