Rosaria Cannavò Isola dei Famosi 2021: chi è, biografia, carriera

Rosaria Cannavò è una ballerina e showgirl italiana. Conosciuta per i flirt con Antonio Cassano e Christian Panucci, ora il cuore della bella Rosaria batte per Francesco Casagrande, fisioterapista. Ora si trova in Honduras come concorrente de L’Isola dei Famosi 2021.

Chi è Rosaria Cannavò

Nome: Rosaria

Cognome: Cannavò

Segno Zodiacale: Scorpione

Età: 37 anni

Data di nascita: 4 novembre 1983

Luogo di nascita: Sicilia

Professione: showgirl, ballerina ed influencer

Profilo Instagram Ufficiale:@roscannavoreal

Biografia

Rosaria Cannavò nasce in Sicilia, il 4 novembre 1983. Sin da piccola ha una grande passione per la danza, la stessa passione che la porterà negli anni 2000 a entrare nel mondo dello spettacolo. Sulla sua vita privata non si sa molto. È stata sposata, dal 2015 al 2018, con l’imprenditore Andrea Berti. Ha avuto una relazione con Christian Panucci e Antonio Cassano, entrambi giocatori della Roma e, ora, la Cannavò è legata sentimentalmente al fisioterapista, Francesco Casagrande, a cui dedica sui suoi profili social scatti e frasi d’amore.

Carriera e Lavoro

Rosaria raggiunge l’apice della sua carriera nel 2000, dove esordisce come ballerina in alcuni programmi tv, come I Raccomandati, I Migliori Anni, Paperissima e Un, Due, Tre… Stalla. Nel 2009, ha recitato anche nel film La suite, di Fabrizio Manfredini, e la ritroviamo in alcuni scatti sexy per dei calendari. Inoltre, è stata ospite di Emigratis di Pio & Amedeo e nell’ottava edizione di Ciao Darwin con Paolo Bonolis. Ora, Rosaria è una naufraga de L’Isola dei famosi, dove è sbarcata il 22 aprile, insieme a Emanuela Tittocchia, Matteo Diamante e Manuela Ferrera.

Rosaria Cannavò Instagram

Il suo profilo instagram ufficiale con 170 mila follower è molto seguito dai fan, soprattutto ora che Rosaria si trova in Honduras. Sul suo profilo non mancano scatti romantici insieme al suo fidanzato, dove gli dedica aforismi e frasi d’amore. Inoltre, il suo profilo è per lei anche uno strumento di lavoro. Sono molti anche gli scatti che la vedono posare per noti brand con cui collabora.

Isola dei Famosi 2021

Rosaria non è nuova nel mondo dei reality, in passato partecipò anche a Un, due, tre…Stalla. Ora, si trova in Honduras nel cast de L’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi, insieme al gruppo denominato “Arrivisti”. Per il momento sembra essersi integrata molto bene, anche se è già stata protagonista di una violenta litigata con la naufraga Manuela Ferrera. Quest’ultima ha dichiarato di aver sentito Rosaria raccontare di aver passato molto tempo con il naufrago Gilles Rocca, parole smentite in diretta sia da Rosaria che da Gilles. Entrambi visibilmente indispettiti e preoccupati del fatto che ai loro rispettivi fidanzati, in Italia, possa arrivare una voce non vera che possa provocare una gelosia immotivata.