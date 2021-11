Rossano Rubicondi: chi era, Ivana Trump, morte

Rossano Rubicondi è stato un noto personaggio televisivo, modello e attore, molto popolare in Italia per la sua partecipazione al reality, L’Isola dei Famosi, e per essere stato il quarto marito della miliardaria americana Ivana Trump. La notorietà arrivò nel 2008, anno in cui sposò l’ex moglie di Donald Trump, da cui divorziò l’anno successivo. Classe 1972, Rossano, è venuto a mancare all’età di 49 anni, il 29 ottobre del 2021 a New York, a causa di un melanoma cutaneo.

Rossano Rubicondi chi era, vita privata, genitori

Rossano Rubicondi nasce a Roma il 14 marzo del 1971. Rossano è il secondogenito di Claudio e Rosa, ha un fratello maggiore, Riccardo, e uno minore, Roberto. Appassionato di moda e spettacolo, inizia la sua carriera come fotomodello. Decide di tentare la fortuna a Londra, dove si trasferisce per perfezionare la sua formazione, iniziando anche a ricoprire piccoli ruoli di attore per qualche piccola pellicola. Rossano muore il 29 ottobre 2021 a New York, all’età di 49 anni.

Rossano Rubicondi carriera

Esordisce nel mondo dello spettacolo come fotomodello. Decide di tentare la fortuna a Londra, dove si trasferisce per perfezionare la sua formazione, iniziando anche a ricoprire piccoli ruoli di attore per qualche piccola pellicola. La notorietà arrivò nel 2008, anno in cui sposò l’ex moglie di Donald Trump, da cui divorziò l’anno successivo. Ed è proprio grazie a questa relazione che inizia a lavorare per la televisione italiana. Nello stesso anno, infatti, viene chiamato per partecipare come naufrago a L’Isola dei Famosi, condotto da Simona Ventura. Da lì, seguiranno una serie di ospitate in tv e proposte. Nel 2019 conduce Cupido, un candid camera show, con Federica Panicucci, e recita in Natale a Beverly Hills. Qualche anno più tardi torna all’Isola: nel 2010 nel ruolo di inviato, e nel 2012 nuovamente come concorrente. Rubicondi muore la sera del 29 ottobre 2021 a causa di un melanoma cutaneo, all’età di 49 anni.

Rossano Rubicondi morte

Rossano Rubicondi, noto volto della tv italiana ed ex marito di Ivana Trump, muore la sera del 29 ottobre 2021 a causa di un melanoma cutaneo. Rubicondi aveva 49 anni ed era malato da tempo. La notorietà arrivò nel 2008 proprio perché ex marito della ex moglie di Donald Trump. Molti lo ricorderanno per aver partecipato al reality l’Isola dei Famosi, condotto da Simona Ventura, che ha voluto ricordarlo con una dedica sui propri social.