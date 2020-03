Ruffini: “Fisco, chi riesce paghi”

“Chi riesce a pagare paghi”

Chi riesce paghi. Nonostante l’emergenza, chi riesce a pagare le tasse e i tributi dovrebbe farlo, questo è l’appello del direttore dell’Agenzia delle entrate e della riscossione, Ernesto Maria Ruffini, che ha rilasciato le sue opinioni sulla situazione. A marzo era stato stimato un calo delle Entrate di 7,5 miliardi di euro, che invece son stati di 2,5 miliardi di euro.

“Questa della sospensione è la prima fase, quella dell’emergenza. Bisogna assicurare le risorse per garantire ai cittadini i servizi essenziali. Non c’è dubbio che i soggetti più colpiti devono essere tutelati, ma chi può deve continuare a contribuire e il sistema reggerà”. Una moratoria delle tasse, sostiene Ruffini, non può procedere per tutto il 2020: nessuno Stato potrebbe reggere una situazione simile.

“Bisogna dare contributo al Paese”

Secndo Ruffini, “dopo la cura, ci sarà la convalescenza in cui dovrà essere distinto chi può ancora dare un contributo al Paese e chi no. Questa fase ci sta insegnando a distinguere cosa è essenziale e cosa no. Penso che sia necessario riformare innanzitutto il diritto tributario, eliminando centinaia di norme e cavilli, per semplificarlo, renderlo coerente con il sistema giuridico e produttivo e, quindi, aiutare le famiglie e le imprese a non rimanere incastrate nella rete cavillosa di norme e interpretazioni dobbiamo usare questo periodo di emergenza per preparare una buona riforma di queste due imposte e di tutto il sistema”.

Il giornalista Gianluigi Paragone ha attaccato Ruffini per le sue esternazioni, sostenendo che “le zone più colpite sono quelle più produttive del Paese. È in Veneto e Lombardia che si concentra il PIL. Ma Ruffini non lo può sapere perché è un burocrate. E poi ci sono le Marche, l’Emilia Romagna e tutti i problemi relativi al turismo. Come pensi di risolvere la situazione facendo l’esattore? Voi non sapete cosa significa fare impresa e stare dietro alla burocrazia, alle norme. E tu, caro Ruffini, sei l’esattore che non vuole capire!”.

