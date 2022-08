Running: come scegliere le giuste scarpe da uomo

La corsa è uno degli sport più praticati da esperti e principianti. La prima cosa che i novizi di questo sport si troveranno a fare sarà scegliere tra modelli di scarpe da running da uomo di ogni tipo e questo potrebbe scoraggiare subito chi non ha esperienza. Sebbene i modelli a disposizione siano moltissimi e ognuno abbia delle caratteristiche ben precise non si deve pensare che sia impossibile fare la scelta giusta. Come in tutte le cose anche nell’equipaggiamento da running si ha bisogno di un minimo di esperienza per poter scegliere l’abbigliamento corretto, la scarpa giusta o l’accessorio più indicato in caso di pioggia, autonomamente, senza rivolgersi a un commesso o a un amico più preparato.

La corsa è lo sport più indicato per chi mira a bruciare calorie o per chi si è posto l’obiettivo di tonificare i muscoli, in special modo quelli delle cosce e dei glutei e allo stesso tempo allenare braccia, spalle e addominali. Non è necessario correre tutti i giorni per ottenere i primi risultati, è sufficiente dedicare a questa attività circa 40 minuti 3 o 4 volte alla settimane. La corsa poi è lo sport più libero di tutti, praticabile ovunque e a qualsiasi orario si preferisca.

Alcune categorie di scarpe da running

Le scarpe da running possono essere ricondotte a differenti categorie che è bene conoscere prima di scegliere il paio di scarpe più adatto alle nostre esigenze. Alcune delle principali categorie sono: minimaliste, superleggere, intermedie, neutre, stabili e trail running. Le minimaliste sono caratterizzate da un sottilissimo strato che divide il piede dal terreno, la sensazione che si avverte quando si indossano è di correre a piedi scalzi. Sono sconsigliate per chi non pratica la corsa da molto tempo. Le superleggere sono consigliate per chi ha una corporatura leggera e si appresta a sostenere gare a velocità elevata su pista o su asfalto. Le intermedie sono sconsigliate ai non esperti e a chi supera una certo peso, differiscono dalle precedenti perché presentano uno strato sottile di ammortizzamento e delle volte anche un supporto. Le neutre sono finora le più versatili in quanto adatte sia ai principianti che ai professionisti. Sono ideali per la corsa su asfalto e adatte per brevi e lunghe distanze. Tra le caratteristiche di questa categoria: ottimo ammortizzamento e buon comfort. Le stabili sono indirizzate a chi ricerca un buon supporto e non sono adatte a chi poggia il piede nella parte esterna. Infine ci sono le trail running, ovvero le scarpe che accontenteranno gli appassionati dell’aria aperta e delle superfici irregolari.

Quanto sostituire il tuo paio di scarpe preferito

Le scarpe sono l’accessorio a cui ogni corridore si affeziona e diventa difficile disfarsene. Utilizzare, però, le proprie scarpe da running per sempre non è possibile e bisogna, quindi, imparare a leggere i segnali che le scarpe ci danno per capire quando è arrivato il momento di gettarle per il bene della nostra salute e per continuare a mantenere alto il livello delle nostre performance. Secondo gli esperti la durata media di una scarpa da running varia dai 450 agli 800 chilometri prima che si danneggino del tutto, ovviamente il discorso varia per i veri fanatici della corsa che corrono praticamente ogni giorno. Sono 3 i fattori principali che incidono sul deterioramento della scarpa da corsa: la tipologia di percorso, lo stile di corsa adottato e la costituzione del podista. Se si utilizza su percorsi differenti (asfalto e terra) la stessa scarpa la sua usura risulterà disomogenea e per questo, per quanto possibile, sarebbe meglio adattare a ogni percorso la scarpa appositamente progettata. Per quanto riguarda lo stile di corsa si è scoperto che chi attacca con il tallone dovrebbe cambiare più spesso di altri le proprie scarpe per preservare piedi e caviglie. Ovviamente un corridore più pesante consumerà prima le proprie scarpe di uno più leggero in quanto esercita una maggiore pressione sulla suola. È proprio lo stato della suola il segnale più importante da decifrare per capire quando sostituire le proprie scarpe preferite.