S.W.A.T. – Squadra Speciale Anticrimine quando esce? Stagione 5, Cast, Trailer

I fan di S.W.A.T. – Squadra Speciale Anticrimine hanno aspettato più di 5 mesi per la Stagione 5 e la loro attesa è quasi finita.

I primi due episodi del dramma d’azione della CBS ci mostreranno Hondo (interpretato da Shemar Moore) in Messico mentre cerca di riorganizzarsi dopo gli eventi della stagione 4. Ecco tutto ciò che devi sapere su S.W.A.T. Stagione 5, tra cui data di uscita, cast, trailer, trama e altro ancora.

Debutta a partire dal 1° ottobre 2021 negli Stati Uniti su CBS la stagione 5 di SWAT. In Italia termina sabato 1° gennaio 2022 la programmazione in chiaro della quarta stagione.

Gli ultimi due episodi si possono vedere dalle ore 21:05 su Rai 2.

I fan italiani dovranno attendere e e nuove puntate di S.W.A.T. 5 in autunno 2022, e con quasi sicuramente nel mese di ottobre.

La maggior parte del cast principale è tornata per la stagione 5. Ciò significa che Shemar Moore è tornato nei panni del sergente Daniel Harrelson, meglio conosciuto come Hondo.

Alex Russell torna anche come James Street, al fianco di Lina Esco come Chris Alonso.

Jay Harrington è tornato come Deacon Kay, unendosi a Kenny Johnson come Dominique Luca e David Lim come Victor Tan.

I fan vedranno anche il ritorno di Patrick St. Esprit come comandante Robert Hicks e un nuovo volto: David DeSantos come Rodrigo Sanchez.

La stagione 5 tratta delle conseguenze degli eventi della stagione 4, quando Hondo ha sfidato il razzismo sistemico all’interno del dipartimento di polizia, portandolo a mettere in discussione la sua posizione nella squadra.

Ha reso pubblico il razzismo nella polizia ed è stato retrocesso di conseguenza. È stato sostituito da Luca (Kenny Johnson), che sta lottando con l’idea che potrebbe tradire Hondo.

I primi due episodi della stagione 5 di SWAT sono ambientati in Messico, dove Hondo (Shemar Moore) alloggia. Lì valuta la sua vita e il suo futuro professionale, solo per ritrovarsi coinvolto nella lotta di una famiglia locale per la giustizia.

Parlando a TV Line, il produttore esecutivo Shawn Ryan ha dichiarato: “Mentre Hondo cerca di decidere cosa fare dopo con la sua carriera, si ritrova a riunirsi nella casa di vacanza di un amico nel Messico rurale, in una premiere di due parti ispirata ad alcuni dei classici western di Clint Eastwood ‘Man With No Name'”.

Ha aggiunto: “Sullo sfondo di una montagna spettacolare, a differenza di qualsiasi cosa si veda in televisione sceneggiata, queste prime due ore della stagione 5 di SWAT ci permetteranno di esplorare il personaggio e le scelte di Hondo in un modo unico ed emozionante per noi”.