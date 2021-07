Sabrina Ghio: chi è, carriera, figlia, malattia

Sabrina Ghio è una ex ballerina, conosciuta per aver partecipato nel 2004 al programma tv, Amici di Maria De Filippi. Con il suo sorriso e il suo talento conquistò subito il pubblico a casa, tanto da aggiudicarsi il secondo posto all’interno del talent, che, in quell’edizione fu vinto dal ballerino di danza classica Leon Cino. Sabrina Ghio, una volta terminata questa esperienza decide di intraprendere la carriera si social media manager, che, tra l’altro continua a svolgere. Ma, nel frattempo, non ha abbandonato totalmente il piccolo schermo, tanto che, nel 2017, la troviamo come tronista nel programma tv, Uomini e Donne. Nel frattempo, Sabrina si è sposata con l’imprenditore immobiliarista Federico Manzolli, da cui ha avuto una figlia, Penelope, che adesso ha 8 anni. Il matrimonio, però, nel 2014 termina e per questo Sabrina cerca di nuovo l’amore in tv. Negli ultimi giorni, Sabrina, attraverso i social ha fatto sapere di essersi sottoposta a un intervento chirurgico a seguito di una biopsia.

Sabrina Ghio – Scheda

Nome: Sabrina

Cognome: Ghio

Data di nascita: 3 Agosto 1985

Età: 35 anni

Segno Zodiacale: Leone

Professione: Social Media Manager

Luogo di nascita: Roma

Profilo Instagram Ufficiale: @sabrinaghio

Sabrina Ghio chi è, biografia e vita privata

Sabrina Ghio è nata a Roma il 3 agosto del 1985. Si diploma al liceo linguistico per le arti dello spettacolo con indirizzo danza, una passione la sua sviluppata sin da piccola. Sabrina Ghio inizia da subito a iscriversi ai provini, fino a quando non viene selezionata come ballerina per il talent show Amici, condotto da Maria De Filippi. Un percorso importante, che l’ha portata, non solo a farsi conoscere dal pubblico come la “Sabrina di Amici”, ma anche a crescere molto artisticamente, tanto da aggiudicarsi il secondo posto all’interno del programma. Terminato il programma, però Sabrina decide di intraprendere un’altra strada, quella di Social Media Manager. Sabrina ha una figlia di nome Penelope, avuta dal suo precedente marito Federico Manzolli. Dopo il matrimonio, terminato quando la figlia ha poco più di un anno, Sabrina decide di partecipare al dating-show Uomini e Donne per cercare l’amore, ma il tentativo non va a buon fine. Ora, però, Sabrina sembra aver trovato l’amore lontano dai riflettori, dal 2018 è legata a Carlo Negri. Nell’estate 2021 ha condiviso con i follower alcuni particolari circa i suoi problemi di salute, un post che preoccupato molto i suoi fan.

Sabrina Ghio Amici

Sabrina Ghio inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo, nel 2004, come ballerina per il talent show Amici, condotto da Maria De Filippi. Sabrina si aggiudica il secondo posto all’interno del talent, che, in quell’edizione fu vinto dal ballerino di danza classica Leon Cino.

Sabrina Ghio matrimonio

Dopo l’esperienza ad Amici, Sabrina, che ormai ha abbandonato l’idea di diventare ballerina, incontra l’amore. Nel 2008 si sposa con l”imprenditore immobiliarista Federico Manzolli, da cui ha avuto una figlia, Penelope, nata nel 2013. Il matrimonio, però, nel 2014 termina.

Sabrina Uomini e Donne

Dopo la fine del suo matrimonio, Sabrina, nel 2017, decide di partecipare al dating-show Uomini e Donne per cercare l’amore, ma il tentativo non va a buon fine.

Sabrina Ghio instagram e malattia

Il profilo instagram di Sabrina è molto seguito, con quasi 780 mila follower. Proprio tramite social, Sabrina ha voluto condividere con i suoi fan un momento molto delicato che sta vivendo, cioè i motivi che l’hanno portata a subire un delicato intervento chirurgico. “Quando mi ha chiamato il dottore sono andata in totale panico, come sempre quando si tratta di salute. E sono rimasta senza parole, perché la biopsia rivela che il processo tumorale era già iniziato. Il mio medico mi dice che tempo quattro o cinque mesi si sarebbe trasformato in tumore e quindi io vado nel panico“. Sabrina ha proseguito spiegando che l’operazione a cui si è sottoposta è stata eseguita con il laser, nella speranza di aver bloccato il processo, e che si dovrà aspettare il mese di agosto per monitorare l’esito dell’intervento.