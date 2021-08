Sale alle stelle la febbre da Bonus: tutti gli incentivi del 2021

Ce ne sono per l’edilizia, per la salute, per i trasporti, praticamente per tutte le necessità e per tutti i settori. Stiamo parlando dei cosiddetti “Bonus 2021”, come spesso vengono definiti dai media. Essi coprono una vasta categoria di agevolazioni e detrazioni e sono elargiti dal Governo attraverso diversi Enti e specifiche modalità. Tendenzialmente questi incentivi si possono dividere in quattro categorie: quelli per la casa, quelli per la famiglia, quelli per i mezzi di trasporto privati e quelli per le vacanze. Alcuni di questi Bonus erano già stati introdotti nel 2020 e riconfermati nel 2021, come il cosiddetto Superbonus 110%, altri, invece, sono stati approvati nella legge di bilancio 2021. Per muoversi tra le varie modalità di accesso a queste agevolazioni e per verificare se si hanno i requisiti per ottenerle è necessario sapersi destreggiare molto bene tra motori di ricerca e burocrazia. Alternativamente ci si può affidare a fonti che hanno fatto il lavoro per noi.

Fortunatamente ci sono svariati organi di informazione che hanno già raccolto tutte le delucidazioni necessarie, come per esempio Skytg24 che, sul suo portale web, presenta trenta tra i più importanti bonus elargiti dallo Stato. Riassumendo potremmo dividere queste agevolazioni tra sussidi e detrazioni fiscali: per ottenere i primi è necessario rientrare in certi parametri reddituali, per le seconde invece normalmente non ci sono limiti di reddito. Una volta consultata una lista esaustiva di contenuti e capito quali sono i bonus che possono fare al caso nostro si può passare a cercare informazioni più specifiche su siti di associazioni di categoria o associazioni di consumatori. Queste condividono con gli utenti informazioni precise e dettagliate.

Un esempio è dato dal sito Altroconsumo che fornisce una descrizione molto accurata di ogni bonus con tutte le spiegazioni necessarie per fare domanda senza difficoltà. Nel sito sono presenti anche le agevolazioni recentemente aggiunte come per esempio il Bonus Terme. Tuttavia, ci sono un paio di cose da tenere a mente quando si presenta una domanda: controllare chi è l’Ente elargitore del contributo per rivolgersi direttamente alla fonte per ogni tipo di assistenza durante la fase di presentazione della domanda e assicurarsi che il decreto attuativo riguardante quella determinata agevolazione sia stato approvato, altrimenti si dovrà aspettare ancora un po’ prima di poterne usufruire. Sicuramente uno tra i bonus più appetibili del 2021 è quello auto che finanzia parzialmente l’acquisto di auto sia usate sia elettriche nuove. Per poter sfruttare gli incentivi di acquisto per un veicolo di seconda mano, questo dovrà essere di categoria euro 6 o a consumi di CO2 compresi tra 61 e 135g/Km. Alternativamente si può optare per un’auto nuova elettrica che verrà finanziata con un contributo fino al 40%, contributo che renderebbe una Tesla accessibile ai più , visti i prezzi pubblicati già su giornalenotizie.online.

Un’altra tipologia di incentivi è quella rivolta alle aziende che vogliono avviare un processo di digitalizzazione. Queste imprese, facendone debita domanda, potranno accedere ai fondi stanziati dalle Camere di Commercio locali. Tali fondi sono chiamati “Bonus per voucher digitali 4.0” e dovranno servire a lanciare la quarta rivoluzione industriale, cioè quella digitale, anche in Italia.

I finanziamenti per coprire questi incentivi sono stati riconfermati per tutto il 2021, ma gli interessati dovranno essere molto rapidi nel presentare domanda perché in alcune zone di Italia sono andati esauriti a pochi giorni dalla pubblicazione del bando, come per esempio è accaduto in provincia di Latina ed in quella di Frosinone.

Se la parola vincente di quest’anno è Bonus, anche le aziende private si adeguano, promovendo i loro prodotti e servizi proprio grazie a questa modalità. Amazon, il portale di vendita online più usato al mondo, offre una serie di sconti che si può trovare sempre aggiornata sul sito dell’Ansa. Per agosto 2021 si può usufruire tra gli altri del buono sconto sulla moda “10% limitato” o quello “4×24€” sui film.

Il mondo dell’intrattenimento digitale non fa eccezione e prosegue la tendenza con i bonus offerti dai vari casinò online, tra i quali quelli di benvenuto, dei giri gratis, delle promozioni settimanali o dei bonus senza deposto o sui depositi. Sul portale vegasslotonline se ne può trovare una lista sempre aggiornata.

E voi per quali incentivi farete domanda?