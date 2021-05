Salvatore Angelucci: chi è, carriera, figlia, tatuaggi

Salvatore Angelucci è un famoso deejay e modello, conosciuto dal pubblico per essere stato uno dei tronisti più amati della storia di Uomini e Donne. Salvatore, fratello di Cristiano Angelucci, anche lui ex tronista del programma di Maria De Filippi, è il papà di Ginevra, nata nel 2010 dalla relazione con la sua ex Karina Cascella.

Chi è Salvatore Angelucci

Nome: Salvatore

Cognome: Angelucci

Nome d’arte: ASAL

Soprannome: Sasi

Data di nascita: 3 luglio 1976

Età: 44 anni

Luogo di nascita: Chieti

Segno zodiacale: Cancro

Professione: Dj

Account instagram ufficiale: @just_asal

Biografia

Salvatore Angelucci, conosciuto come o Sasi, Sasà, è nato a Chieti il 3 luglio 1976.

Salvatore non appena terminati gli studi di ragioneria si trasferisce a Milano per tentare la fortuna come modello. Lavoro che lo porterà a collaborare con molti brand e stilisti italiani famosi. Appassionato, sin da piccolo, del mondo dello spettacolo, inizia a farsi conoscere sul piccolo schermo, partecipando al programma tv Vero Amore, come tentatore, insieme a suo fratello Cristiano (Salvatore e Cristiano hanno anche un fratello più piccolo di nome Alessandro). Proprio lì conoscerà Karina Cascella, entrata in coppia con il suo, ormai, ex fidanzato, che diventerà poi la mamma di sua figlia Ginevra, nata del 2010. Partecipa al programma Uomini e Donne come tronista e, conclusa, l’esperienza in tv inizia a lavorare come deejay, con il nome d’arte ASAL.

Carriera

Salvatore ha iniziato a lavorare a Milano come modello per moltissimi anni, sfilando sulle passerelle europee più famose. Attualmente, è un famoso deejay di Milano, molto richiesto. In passato, la sua carriera nel mondo della televisione risale al 2005 quando partecipò, insieme al fratello Cristiano, al programma tv Vero Amore, entrambi come tentatori. Lì conosce Karina Cascella che poi diventerà opinionista nel programma tv Uomini e Donne, dove Salvatore diventerà tronista e sceglierà Paola Frizziero. La storia tra loro termina però dopo pochi mesi, sembrerebbe proprio a causa dell’eccessiva vicinanza tra Salvatore e Karina. I due, infatti, dopo poco ufficializzano la loro relazione e nel 2010 diventano genitori della piccola Ginevra. Le incomprensioni pero si fanno sempre più forti, tanto che dopo poco tempo dal nascita della loro primogenita, si separano. Terminata l’esperienza in tv, Salvatore decide di studiare recitazione e dizione e inizia ad affermarsi e ad essere molto richiesto come deejay. ASAL è il suo nome d’arte.

Vita privata

Per Salvatore, la storia con Karina Cascella è stata molto importante, tanto che li ha resi genitori di Ginevra. La loro relazione terminata per volontà di lui che non provava più gli stessi sentimenti, ha fatto soffrire molto la bionda opinionista. Dopo Karina, Salvatore è stato fidanzato per tre anni con la vocalist Irene Coppola. Successivamente, si frequenta con Francesca Fioretti, e poi con Alessandra Gallocchio, con cui è ancora fidanzato.

Tatuaggi

Salvatore ha tantissimi tatuaggi visibili, alcuni anche sul collo.