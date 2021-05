Samantha Curcio: chi è, peso, Uomini e Donne, scelta Alessio

Samantha Curcio è una ragazza di 30 anni, con profondi occhi azzurri, conosciuta dal pubblico per essere stata una tronista dell’edizione 2021 di Uomini e Donne. Samantha, molto autoironica e solare, ama definirsi una tronista “curvy” per via del suo fisico formoso. All’interno del programma tv di Maria De Filippi ha trovato l’amore, scegliendo a maggio il suo corteggiatore Alessio Ceniccola.

Chi è Samantha Curcio

Nome: Samantha

Cognome: Curcio

Data di nascita: 12 ottobre 1990

Età: 30 Anni

Segno zodiacale: Bilancia

Luogo di nascita: Sapri

Profilo Instagram ufficiale: @la_samanthide

Biografia

Samantha Curcio è stata una tronista “curvy” del trono di Uomini e Donne, nell’edizione 2021. Nata a Sapri, nel Cilento, è molto legata alla sua famiglia, in particolare a sua sorella. Terminato il liceo, Samantha decide di lasciare la sua amata terra per trasferirsi nella capitale e iscriversi alla Facoltà di Giurisprudenza. Diventa nota al pubblico, nel 2021, per esser entrata a far parte del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Dal 10 maggio è fidanzata con Alessio, scelto all’interno dello studio.

Samantha Curcio peso

Samantha ama definirsi una donna “curvy”. Dietro al suo sorriso e alla sua positività si cela un passato difficile, come ha lei stessa raccontato nel suo video di presentazione al programma Uomini e Donne. Una battaglia per l’accettazione di se stessi che ha continuato a portare avanti anche durante le registrazioni in studio. Infatti, Samantha ha spiegato di esser stata, durante l’adolescenza, presa in giro e isolata dai suoi coetanei a causa del suo peso. All’età di 15 anni pesava 90 kg. Per farsi accettare si sottopose a una dieta ferrea che la fece dimagrire molto. Oggi, ha capito che non contano i chili “di troppo” o le forme più o meno accentuate, ma conta ciò che si ha dentro.

Carriera

Samantha, attualmente, è in procinto di terminare gli studi di Giurisprudenza. Nonostante fosse già apparsa in una puntata della trasmissione “Alta Infedeltà“, in veste di attrice, Samantha ha acquisito notorietà quando è salita sul trono di Uomini e Donne, nel 2021.

Samantha Curcio e Alessio Ceniccola

Tra Samantha e Alessio è stato subito un colpo di fulmine. I due si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne, dove Samantha sedeva sul trono e Alessio era sceso per un appuntamento al buio. I loro sguardi si sono subito incrociati e, nonostante gli alti e bassi vissuti davanti alle telecamere, Alessio è sempre stato il favorito alla scelta. Il 10 maggio 2021, infatti, Samantha decide di lasciare il programma insieme a lui.

Instagram

Il profilo instagram di Samatha Curcio è stato da poco riattivato. Dopo l’ultimo post risalente a dicembre del 2020, ne compare uno datato proprio il 10 maggio, il giorno della scelta, dove si vedono Samantha e Alessio che si abbracciano sotto una cascata di petali rossi.