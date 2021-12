Samuele corteggiatore Uomini e Donne: chi è, età, tronista Roberta

Samuele è uno dei corteggiatori di Uomini e Donne, stagione 2021. Occhi azzurri e carattere timido, si è fatto subito notare dal pubblico per la sua determinazione nel conquistare Roberta Giusti, tronista del programma. Samuele, che di cognome fa Carniani, è molto riservato, tanto che su di lui non si hanno tante informazioni. Ma, nonostante la sua riservatezza, non si è trattenuto nell’esternare alla tronista i suoi sentimenti sinceri, dichiarando di essersi perdutamente innamorato.

Samuele corteggiatore Uomini e Donne – dettagli sintesi

Nome: Samuele

Cognome: Carniani

Professione: Modello e Impiegato

Profilo Instagram Ufficiale: @samuele_carniani

Samuele corteggiatore Uomini e Donne chi è, età, vita privata

Samuele Carniani è un ragazzo di poco più di 20 anni, di origini toscane, che nella vita svolge la professione di modello e lavora come impiegato nell’azienda di famiglia, molto nota per la realizzazione di prodotti in pelle. Samuele è molto legato alla sua mamma, anche per alcuni situazioni vissute in famiglia. Come ha più volte dichiarato anche nella trasmissione Uomini e Donne, per via del suo passato lui non si reputa in grado di far soffrire una donna.

Samuele e Roberta Uomini e Donne

Samuele corteggiatore Uomini e Donne instagram

Samuele ha un profilo instagram con oltre 20 mila follower. Il ragazzo non è molto attivo sui social, ma è possibile notare, tra le foto pubblicate, anche alcuni scatti della sua carriera da modello.

Roberta Uomini e Donne

Roberta Ilaria Giusti è la tronista di questa nuova edizione di Uomini e Donne. Una ragazza semplice, nata a Roma, cresciuta insieme alla mamma e alle sorelle, decide di intraprendere la strada nel mondo dello spettacolo cercando l’amore in televisione. Prima di questa esperienza, Roberta, che ha 21 anni, non ha mai fatto parte di questo mondo. Si è laureata, a Roma, in Lingue e Letterature straniere e ha conseguito la laurea proprio di recente. In attesa di trovare un’occupazione, Roberta decide di partecipare a Uomini e Donne.