Sanditon 3 quando esce? Anticipazioni sulla trama, cast

Sanditon 3 quando esce? C’è grande attesa per l’uscita della terza e ultima stagione della serie tv tratta dal romanzo di Jane Austen.

La serie tv, nella sua seconda stagione si è chiusa con la protagonista Carlotte che ritorna nel Sussex fidanzata a Ralph, un giovane del quale non è innamorata. Perché Carlotte è innamorata di Alexander Colbourne dal quale, però, si è allontanata a causa di un fraintendimento. Ed è da qui che sembra debba riprendere la trama della prossima stagione.

Quando esce Sanditon 3?

Ancora dubbi sulla data di uscita della terza stagione, per quando indiscrezioni annunciano che potrebbe essere presentata alla fine del 2022 e dovrebbe uscire entro il 2023. Anche se al momento Masterpiece PBS non ha ancora comunicato una data specifica, lasciando il suo pubblico con il fiato sospeso.

La serie tv sta andando in onda in Italia su Sky, con la seconda stagione in prima visione tv. Mentre nel Regno Unito la seconda stagione è uscita nell’agosto del 2019 e negli Stati Uniti nel gennaio del 2020.

Il cast nella 3 stagione resterà invariato?

Le stagioni 2 e 3 sono state girate una dopo l’altra, ma con un cast modificato. A non tornare nella stagione numero 3 dovrebbero essere Theo James (Sidney Parker), Mark Stanley (Lord Babington) e Leo Suter (James Stringer). Nonostante non si sappia ancora quando verrà presentata in Italia l’ultima stagione del sequel, si sa di certo che la produzione delle stagioni 2 e 3 di Sanditon è iniziata a luglio 2021 e ultimata a dicembre 2021.

La trama

Terminata la seconda serie con l’allontanamento dei due innamorati Charlotte e Alexander per un fraintendimento. Il dubbio più grande è se alla fine il vero amore trionferà o la protagonista si troverà a ripiegare su un matrimonio infelice con Ralph. Partendo da questa storia centrale si svilupperanno le vicende degli altri protagonisti. C’è attesa anche per la ricerca da parte di Georgiana della mamma che ha saputo essere ancora viva. Mentre tra le altre domande il pubblico si chiede quale sarà la reazione di Lord Babington nello scoprire che Esther sta crescendo George, il figlio di Edward e Clara…

Tanti i dubbi e le domande del pubblico, appassionato alle vicende di Sanditon, su questa stagione conclusiva del sequel. I telespettatori sperano possa concludersi con un lieto fine nel quale trionfa, come nelle più belle storie, l’amore vero. Ma per sapere se così sarà bisognerà aspettare l’uscita, in quanto al momento sono poche le indiscrezioni fornite dalla produzione sulla trama.

Come si è concluso Sanditon 2?

A parte la storia d’amore tra Charlotte e Alexander rimasta sospesa a causa dell’allontanamento dei due, la seconda stagione di Sanditon si è chiusa con Alison che ha sposato il capitano Fraser, Tom e Arthur Parker che hanno finalmente convinto il colonnello Lennox a pagare i soldi che doveva alla città, Georgiana che ha saputo che Charles Lockhart voleva sposarla per la sua fortuna e Sir Edward Denham punito da Lady Denham per il suo progetto di rovinare Esther e sposare Clara per poter entrare in possesso della fortuna di Denham.

In Sanditon 3 tutto dovrebbe ripartire da qui…