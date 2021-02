Sanremo 2021: Naomi Campbell dà buca ad Amadeus, ecco la modella che la sostituirà

Naomi Campbell non parteciperà al Festival di Sanremo 2021

Ebbene sì, la celebre modella Naomi Campbell non parteciperà al Festival di Sanremo 2021, e Amadeus è stato costretto a sostituirla. La Campbell, che avrebbe dovuto affiancare il conduttore in una delle serate della manifestazione canora, si è tirata indietro per paura della pandemia del Covid-19. Non solo, ma ha poi dichiarato di non voler rimanere in quarantena nel momento in cui sarebbe tornata negli Stati Uniti.

Ecco, quindi, che Amadeus ha scelto di avvalersi della partecipazione di un’altra modella, questa volta tutta nostrana, la bellissima Vittoria Ceretti.

Classe 1998, Vittoria nasce a Brescia e inizia la sua carriera partecipando al concorso Elite Model look nel 2012. Il suo esordio sulle passerelle è con Dolce&Gabbana nel 2014. Ha al suo attivo centinaia di sfilate tra New York, Londra, Milano e Parigi per i più importanti brand come: Chanel, Proenza Schouler, Michael Kors, Anna Sui, Tommy Hilfiger, Tom Ford, Marc Jacobs, J.W Anderson, Burberry, Versace, Etro, Salvatore Ferragamo, Roberto Cavalli, Dior, Valentino, Louis Vuitton, Azzedine Alaïa, Hermès, Lanvin, Miu Miu, YSL e Givenchy.

Vittoria Ceretti: la carriera

Nel 2017 Vittoria appare in copertina di Vogue Giappone in febbraio, ottiene la cover di marzo di Vogue America e in maggio quella di Vogue Francia realizzate rispettivamente da Inez & Vinoodh e Mario Testino. Vittoria compare anche sulla copertina dell’edizione Primavera/Estate 2017 di The Last Magazine, sulla cover di settembre di Vogue Italia firmata da Mert Alas & Marcus Piggott e quella di novembre di Vogue Germany firmata da Luigi & Iango.

Ritorna in copertina per Vogue Giappone (numero di Settembre 2017) insieme a Doutzen Kroes, Anna Ewers, Joan Smalls, Lara Stone e Natasha Poly fotografata dal duo Luigi & Iango. Nel 2017 Vittoria viene anche scelta come testimonial della campagna A/I 2017/18 della maison Versace scattata da Bruce Weber, accanto alle modelle Gigi Hadid, Mica Arganaraz e Taylor Hill.

Nel 2018 ottiene la copertina di Vogue Inghilterra (maggio) sotto la direzione del nuovo editor in chief Edward Enninful. Il numero, realizzato da Craig McDean, ritrae Vittoria e altre otto modelle come nuove protagoniste della scena internazionale della moda.