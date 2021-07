Sara Affi Fella: chi è, temptation island, inganno Uomini e Donne, figlio

Sara Affi Fella è una web influencer, diventata da poco mamma del piccolo Tommaso, conosciuta per aver partecipato, nel 2017, insieme al suo fidanzato dell’epoca, Nicola Panico, al programma tv Temptation Island. Il loro amore fu messo a dura prova durante quest’esperienza, soprattutto a causa dell’eccessiva vicinanza di Nicola con una single presente nel villaggio. Nonostante questo, Sara decise di dare una seconda possibilità alla coppia, ma da li a poco sembrava che i due si fossero lasciati, visto che la stessa Sara nella stagione 2018 di Uomini e Donne, si presenta e diventa una delle nuove troniste. Solo dopo si scoprirà che sia lei che Nicola, in realtà, non si sono mai lascati e hanno ingannato la redazione di Uomini e Donne, solo per avere un pò di visibilità. Da li a poco comunque la coppia si lascerà veramente, non dopo, però, la confessione di Nicola. Sara Affi Fella si è lasciata alle spalle questa brutta storia ed è felicemente fidanzata con Francesco Fedato, calciatore di 28 anni in forze all’ AC Gozzano in Serie C. La coppia, a settembre 2020, ha annunciato la nascita del loro primo figlio, Tommaso.

Sara Affi Fella – Scheda

Nome: Sara

Cognome: Affi Fella

Data di nascita: 11 luglio 1996

Età: 24 anni

Segno Zodiacale: Cancro

Luogo di Nascita: Sesto Campano provincia di Isernia

Professione: web influencer

Figli: Tommaso Fedato (2020)

Profilo Ufficiale Instagram: @saraaffifellaufficiale

Sara Affi Fella chi è, biografia, vita privata

Sara Affi Fella è nata a Sesto Campano, in provincia di Isernia, eh ha 24 anni. Una ragazza posata che si è sempre dedicata alla famiglia e allo studio, senza però abbandonare il suo sogno, quello di entrare nel mondo dello spettacolo. Parallelamente agli studi, si dedica alla carriera di influencer e modella. Dopo aver preso parte a concorsi e sfilate, la svolta nella sua carriera, arriva, nel 2017, quando decide di mettere alla prova la sua storia d’amore con Nicola, di 10 anni più grande di lei, all’interno del programma Temptation island.

Sara Affi Fella Uomini e Donne

Dopo la partecipazione a Temptation Island, dove Nicola si era avvicinato molto alla single Antonella, Sara decise, nonostante la delusione, di dare a Nicola una seconda possibilità. Tra i due però la rottura sembrava insanabile, tanto che, dopo pochi mesi, Sara Affi Fella venne annunciata come la nuova tronista di Uomini e Donne. Il percorso di Sara si mostrò da subito molto freddo e distaccato, tanto da suscitare forti dubbi da parte degli opinionisti in studio, gli storici Gianni Sperti e Tina Cipollari, che notavano la tronista troppo frenata per la sua età. Sara, si è sempre giustificata, sottolineando quanto fosse riservata sotto l’aspetto emotivo e fosse intimorita dalle reazioni del padre, che, vedendola troppo vicino a un uomo in tv, avrebbe potuto sentirsi in imbarazzo. Sara, all’epoca, stava conoscendo Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi, e alla fine la sua scelta ricadde su Luigi Mastroianni. La storia tra i due, a detta di Luigi, non si è mai concretizzata lontano dai riflettori, e, in seguito, si scoprirà il motivo. Nicola, a distanza di poco tempo, quando Luigi sarà diventato a sua volta tronista, confesserà che lui e Sara, durante il trono, non si erano lasciati. Sara e Nicola erano dunque ancora fidanzati, e si sono poi separati dopo la fine del programma.

Sara Affi Fella vita da mamma

Sara sembra aver trovato il vero amore: con Francesco Fedato, calciatore di 28 anni in forze all’ AC Gozzano in Serie C. La coppia, a settembre 2020, ha annunciato la nascita del loro primo figlio, Tommaso.