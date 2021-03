Savona. Odontoiatra rifiuta vaccino Anticovid. Il motivo è più che valido

Savona. Un medico odontoiatra era pronto, assieme ad altri colleghi a ricevere la sua dose per il vaccino Anticovid. Eppure, in ultimo ha deciso di rinunciare. Lui e altri dottori hanno risposto con un secco no.

Savona, medico rifiuta il vaccino. Il motivo

Il medico in questione è anche consigliere comunale di Forza Italia a Albenga (Savona) e consigliere provinciale. Stando alle sue stesse dichiarazioni avrebbe dovuto fare il vaccino proprio questa mattina. Lui ed altri medici suoi colleghi. Ma hanno rifiutato in quanto il “rimedio” in questione era quello prodotto dalla Astrazeneca. E ha già fatto diverse vittime. L’odontoiatra ha espresso anche il suo profondo rammarico per il fatto che la sua regione non ha bandito non solo il lotto incriminato. Ma tutti gli altri, così come hanno fatto molte altre regioni in Italia. Ha dunque affermato, successivamente, che lui ed altri accetteranno di buon grado di fare questo “passo” per l’Italia. Purchè non si tratti del vaccino Astrazeneca.