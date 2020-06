Scaricare video su Youtube

È sorprendentemente facile scaricare video da YouTube e ci sono molti motivi per provarlo. Per esempio, ti consente di guardarli senza una connessione a Internet, il che è l’ideale per farti divertire su aerei, treni e viaggi in luoghi senza un affidabile accesso a Internet mobile.

Il download di video di YouTube è ottimo anche se disponi di un piano mobile con un piano dati limitato. Puoi scaricarli sul tuo telefono utilizzando il tuo Wi-Fi di casa e guardarli mentre sei in movimento senza rischiare di andare oltre l’allocazione dei dati.

Soprattutto, puoi farlo gratuitamente. YouTube stesso fornisce alcuni strumenti gratuiti per il lavoro (sia desktop che mobile) e ci sono anche downloader YouTube gratuiti di terze parti che puoi usare per scaricare video da youtube. Continua a leggere per scoprire come.

Scegli la qualità e il formato

Questo youtube downloader ti permetterà di scaricare interi video di YouTube. Inserisci il link del video che preferisci oppure cerca per nome, utilizzando il menu a discesa a sinistra, quindi scegli un formato utilizzando il menu a destra. Consigliamo MP4 per i video, perché offre un buon equilibrio tra qualità e dimensioni del file e verrà riprodotto praticamente su tutti i dispositivi.

Quindi, scegli la tua qualità. Per la riproduzione di video sulla TV o sul PC, ti consigliamo di scegliere la massima risoluzione, ma tieni presente che ciò richiederà più tempo e occuperà più spazio. Fortunatamente, puoi controllare la dimensione del file stimata sulla sinistra per vedere quanto spazio ci vorrà.

Guida per scaricare il video

Copia il link video (indirizzo URL) tramite il pulsante di condivisione sociale sul video, dal browser o dall’applicazione Youtube; Incolla il link video nella casella di ricerca di Ymp4 e premi GO. È possibile cercare Youtube da quella finestra.

Scegli la qualità e formato, premi il pulsante Download per salvare i video di Yotube come mp4 o mp3 sul tuo dispositivo.

