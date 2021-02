Sci, il Piemonte chiede indennizzi al governo dopo lo stop. Possibili azioni legali

Sci, chiusura degli impianti. Il governatore della regione Piemonte, Alberto Cirio, valuta azioni legali contro lo Stato. Allo scopo ha riunito la giunta in sessione straordinaria per valutare la situazione. Come riportato su Ansa.it, in una nota stampa ha dichiarato: “La Regione Piemonte ha previsto di stanziare immediatamente 5,3 milioni di euro come ristori per gli impianti sciistici penalizzati da una politica di chiusura intempestiva e annunciata con nessun anticipo”

Sci, chiusura impianti. In Italia le varianti si diffondono

La Regione si costituirà come parte civile. Assieme ai gestori degli impianti. E’ una scelta che valuterà con il consiglio dell’avvocatura. Intanto si è deciso di scrivere al Governo per sollecitare l’attivazione di ristori e un ulteriore indennizzo per le false partenze. Gli indennizzi dovranno essere proporzionati ai danni sostenuti. Lo sci è uno degli sport che, a casa del Coronavirus non è potuto ripartire. Ma non solo. L’economia globale rischia il collasso. E si temono nuove, pesanti, ondate.