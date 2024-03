Sciopero Lufthansa: quando e aeroporti coinvolti

Continuano gli scioperi delle aziende di trasporto in Germania. La settimana scorsa gli autisti della Deutsche Bahn hanno scioperato per 35 ore e il personale di sicurezza aeroportuale ha causato la cancellazione di tutti i voli dal più grande aeroporto della Germania. Inoltre, solo la settimana scorsa sono stati cancellati più di 900 voli Lufthansa.

Nel frattempo, secondo la Reuters, il sindacato degli assistenti di volo (UFO) della più grande compagnia aerea tedesca ha invitato i suoi dipendenti a scioperare nuovamente.

Questa settimana scioperi negli aeroporti tedeschi

Secondo l’UFO, lo sciopero riguarderà Lufthansa e la compagnia aerea a corto raggio CityLine. Dopo il voto dei membri del sindacato si è appreso che le cancellazioni riguarderanno due città tedesche:

– martedì (12 marzo) i voli da Francoforte saranno cancellati

– mercoledì (13 marzo) i voli da Monaco saranno cancellati.

Secondo Lufthansa lo sciopero di due giorni interesserà probabilmente circa 100.000 passeggeri.

Perché i dipendenti Lufthansa sono in sciopero?

Le richieste avanzate dal sindacato Ufo riguardano principalmente miglioramenti salariali e condizioni di lavoro per il personale di Lufthansa e Cityline. Tra le richieste, vi è un aumento salariale del 15% e una compensazione per l’inflazione di 3.000 euro. Queste richieste sono state motivate dai buoni risultati finanziari della compagnia nel 2023 e dall’esigenza di garantire un trattamento equo e adeguato per tutti i dipendenti.

Allo stesso tempo, i giornalisti sottolineano che le compagnie aeree europee hanno beneficiato di una domanda senza precedenti dopo la pandemia, consentendo loro di aumentare i prezzi, ma l’aumento dei costi di manodopera e manutenzione ha limitato la crescita dei profitti. Secondo analisti e investitori, gli scioperi dei dipendenti minacciano l’obiettivo di margine operativo di Lufthansa per il 2024, e va notato che la compagnia aerea ha accettato nuovi accordi con salari più alti per fermare le proteste.