Scontro tra Lilli Gruber e Maria Elena Boschi: la deputata beccata senza mascherina

Duro battibecco in diretta tra la giornalista Lilli Gruber e la deputata Maria Elena Boschi, beccata in pubblico senza mascherina

Scontro in diretta tra Lilli Gruber e Maria Elena Boschi per il caso mascherine che ha coinvolto la deputata di Italia Viva. La conduttrice di Otto e mezzo ha mostrato le foto uscite sul settimanale Chi che ritraggono l’ex ministra senza mascherina in pubblico insieme al fidanzato Giulio Berruti.

“Io e il mio compagno indossavamo la mascherina. Le foto ci hanno colto quando l’avevamo abbassata, ma è durato solo un minuto, il tempo di scattarci un selfie“, ha spiegato la politica. Lilli Gruber ha così sottolineato che molti cittadini sono stati multati per lo stesso comportamento.

loading...

“Con centinaia di morti da Covid-19 e tutti i temi importanti che abbiamo sul tavolo, mi piacerebbe parlare di come utilizziamo i soldi del Recovery fund più che della mia mascherina”, ha replicato Maria Elena Boschi in diretta su La 7.

Il tentativo di cambiare argomento non è piaciuto alla giornalista: “Lei è una persona pubblica ed è tenuta al buon esempio. Perciò se viene fotografata senza mascherina deve dare spiegazioni”.

La bagarre si è trasferita sui social, con Maria Elena Boschi che scritto su Twitter: “Grazie a tutti per i commenti di solidarietà dopo Otto e mezzo. Quando cercavo di parlare di contenuti venivo sempre interrotta: per Lilli Gruber più importante parlare delle mie foto che non dei 200 miliardi del Recovery fund. Mi spiace per gli ascoltatori”.

Commenti

commenti