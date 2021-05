Scopri se il Trading Online fa al caso tuo con Alpha4All

Spesso si sente parlare di trading online, ma di cosa si tratta e quanto ne sappiamo? Il trading online nasce nel 1999 ed è la compravendita online di titoli finanziari utilizzando la rete internet. Questo tipo di mercato funziona attraverso un software denominato piattaforma di trading che sono messe a disposizione dalle società finanziarie, broker online.

I Futures e Forex

Il mercato del trading gira attorno a Futures e Forex. Capire come funzionano e quali sono le differenze è la chiave per avere successo in questa attività. I Futures sono contratti a termine regolamentati dalla Borsa che ne stabilisce scadenze e prezzo, che è, quindi, un prezzo reale ed è un ambito per esperti. Esistono significative differenze rispetto al Forex il quale è un mercato di valute non regolamentato e sempre aperto con una bassa barriera d’accesso poiché possono accedervi anche giocatori comuni. Ambiti, quindi complessi che richiedono uno studio per poter accedere e provare a partecipare traendone dei profitti.

Alpha4All per imparare il trading on line

Il mondo del trading online si presenta, quindi, come un ambiente difficile per chi è alle prime armi e non ha esperienza, in fondo si tratta di investire i propri risparmi e su questo non si scherza. Improvvisarsi trader può non essere è una scelta felice, infatti se si giocano bene le proprie carte è possibile ricavarne una rendita extra. C’è bisogno di qualcuno che ti prenda per mano e ti mostri i segreti del trading partendo da zero. Alpha4All, editore di programmi educativi nel mondo finanziario dal trading che vanno dagli investimenti, alla fiscalità all’aspetto legale, ecc, si occupa proprio di questo e ha organizzato un evento che può fare al caso tuo e di chiunque voglia approcciarsi con questo mondo per cercare una rendita extra, per chi non ha esperienze e per trader.

L’evento

L’evento partirà sabato 29/05/2021 alle 14:30, dopo aver raccolto l’enorme successo della prima stagione. Ci saranno ospiti e un programma completo, saranno proposte simulazioni e quiz interattivi che simuleranno l’andamento del mercato. Un metodo testato su oltre 160.000 trader in oltre 10 anni di attività, perché la pratica è la migliore maestra. Ecco le testimonianze di chi ha partecipato al primo evento del 15 maggio: E’ un operatività coinvolgente ma molto difficile da gestire a livello emotivo per la rapidità dei movimenti e il ristretto margine di errore. Mi ha fatto molto piacere poter provare con la funzione replay quello che fa un trader in intraday. – Gianluca Mi sembra un’ottima iniziativa in tempi di covid. È un format che funziona molto​ bene. – Carmen

Gli argomenti trattati

Gli argomenti trattati saranno: l’approccio al trading; introduzione alla fiscalità; elementi di finanza comportamentale. Inoltre gli importantissimi 3 round di esercizi guidati da esperti trader, per capire nella pratica cosa significa giocare con Bund, petrolio e Nasdaq 100, avendo così la possibilità di comprendere se fa al caso vostro o meno e avere relativi suggerimenti su come comportarsi in entrambi i casi.

Costi

La manifestazione, che ha un costo ridotto di 49 euro, grazie ad esperti e trader professionisti ti permetterà, in un paio d’ore, di chiarire dubbi e smettere di fare errori senza sprecare tempo e denaro.