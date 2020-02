In Italia la terra continua a tremare. Una scossa di magnitudo 2.9 è stata registrata alle 9:50 di ieri 11 febbraio in provincia di Campobasso, in Molise, come al solito da parte dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Il comune maggiormente vicino all’epicentro è stato Rotello. Il terremoto è successo ad una profondità di 10 KM. La scossa è stata sentita anche in Puglia.

Fortunatamente non è stato segnalato alcun danno a cose o persone.

