Segni zodiacali che tradiscono di più: ecco la classifica

Si sa, chi crede all’oroscopo crede anche che i segni zodiacali possano influenzare ogni tipo di rapporto umano. Dall’amicizia, ad una semplice conoscenza, ad un rapporto di parentela, alla famiglia e addirittura all’amore. L’amore e l’oroscopo sono strettamente legati. Ogni segno ha delle specifiche caratteristiche che convergono o meno con un altro, che rendono due esseri umani più o meno affini e che in molti casi generano sentimenti come odio o amore. Certo le caratteristiche di ogni segno non sono sufficienti, ogni mese bisogna metterle in relazione alle fasi lunari e considerare sempre il proprio ascendente. Nei prossimi paragrafi vedremo quali sono i segni zodiacali più “traditori”, capaci di ferire in amore e da cui stare alla larga per non soffrire.

Pesci

Sul podio, al primo posto gli uomini e le donne nati sotto il segno dei Pesci. Questo segno è noto per essere attratto dalla bellezza a 360° e in ogni sua possibile forma. I Pesci, secondo la ricerca condotta dal sito di incontri Victoria Milan, sono i fedifraghi più attivi tra i soggetti presi a campione. Con una percentuale del 10.4% i pesci si aggiudicano, infatti, il primo posto della classifica dei segni più traditori.

Ariete

Il secondo posto se lo aggiudicano gli uomini e le donne nati sotto il segno dell’Ariete. Questo segno è noto per il suo grande fascino, una forza innata dell’ammaliare il partner e nessun problema nel ricercare una nuova fiamma. L’Ariete, secondo la ricerca condotta dal sito di incontri Victoria Milan, è tra i fedifraghi più attivi tra i soggetti presi a campione. Con una percentuale del 10% l’Ariete si aggiudica, infatti, il secondo posto della classifica dei segni più traditori.

Toro

Terzo posto per gli uomini e le donne nati sotto il segno del Toro. Questo segno è noto per il suo grande potere da conquistatore e per la poca affidabilità. Il toro, secondo la ricerca condotta dal sito di incontri Victoria Milan, è tra i fedifraghi più attivi tra i soggetti presi a campione. Con una percentuale del 9.9% il Toro si aggiudica, infatti, il terzo posto della classifica dei segni più traditori.

Bilancia

E’ poi il turno della Bilancia. Questo segno, al contrario dei primi tre, è noto per la sua grande fedeltà. Così la Bilancia si aggiudica il terzo posto del podio dei segni zodiacali più fedeli. La Bilancia, secondo la ricerca condotta dal sito di incontri Victoria Milan, è tra i fedifraghi meno attivi tra i soggetti presi a campione. Con una percentuale del 6,9% la Bilancia si aggiudica, infatti, il terzo posto della classifica dei segni più fedeli.

Sagittario

Al secondo posto della classifica dei segni più fedeli troviamo il Sagittario. Questo segno, al contrario dei primi tre, è noto per la sua grande fedeltà. Il Sagittario secondo la ricerca condotta dal sito di incontri Victoria Milan, è tra i fedifraghi meno attivi tra i soggetti presi a campione. Con una percentuale del 6,7 % si aggiudica, infatti, il secondo posto della classifica dei segni più fedeli.

Scorpione

Infine lo Scorpione, segno misterioso che non ama ferire il prossimo. Questo secondo la ricerca condotta dal sito di incontri Victoria Milan, con una percentuale del 6,0% si aggiudica, infatti, il primo posto della classifica dei segni più fedeli.