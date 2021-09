Selvaggia Roma: chi è, vero nome, ex fidanzato, padre, instagram

Tutti la conosciamo come Selvaggia Roma, la 30enne romana, diventata popolare grazie alla sua partecipazione al reality Temptation Island. Selvaggia, insieme a Francesco Chiofalo, suo ormai ex fidanzato, nel 2017, partecipò per mettere alla prova il loro sentimento all’interno del programma, condotto da Filippo Bisciglia. La loro simpatia li rese molto amati dal pubblico e questo gli garantì anche un discreto successo una volta terminata la trasmissione. Nonostante, dopo 5 anni di relazione, i due decisero di lasciarsi. Entrambi hanno però proseguito, anche se separatamente, la carriera nel mondo dello spettacolo. Selvaggia, infatti, ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Il suo vero nome, forse non tutti lo sanno, ma è Sabrina Haddaji. Selvaggia, infatti, ha origini tunisine (da parte del padre) e questo, come ha dichiarato, le ha comportato alcuni problemi, tanto che, uniti al rapporto inesistente che ha con lui, l’hanno portata a voler cambiare nome.

Selvaggia Roma – Scheda

Nome: Sabrina

Cognome: Haddaji

Soprannome: Selvaggia Roma

Data di nascita: 29 Ottobre 1990

Età: 30 anni

Segno Zodiacale: Scorpione

Luogo di Nascita: Roma

Professione: Influencer e personaggio televisivo

Profilo Instagram ufficiale: @selvaggiaroma_

Selvaggia Roma chi è, biografia, vita privata e nome vero

Selvaggia Roma, all’anagrafe Sabrina Haddaji, è nata a Roma il 29 ottobre 1990. Le sue origini sono un mix, infatti, sua madre è italiana e suo padre è tunisino. Questo mix, a detta di Selvaggia, non le ha sempre reso la vita facile. A partire dal suo rapporto con il padre che l’avrebbe abbandonata da piccola, creando in lei un vero trauma che l’avrebbe anche portata a pensare di togliersi la vita. Queste dichiarazioni shock sono state rilasciate proprio da Selvaggia durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, lasciando i telespettatori, così come gli stessi concorrenti della casa, senza parole. A smentire, però, quanto detto è stato il suo ex fidanzato, Francesco Chiofalo che, a seguito di alcune ospitate nei salotti tv pomeridiani, ha dichiarato di aver conosciuto il padre di Selvaggia durante la loro relazione e di non ritrovare coerenza con quanto detto dalla ragazza.

Selvaggia Roma lavoro

Selvaggia Roma, prima di entrare nel mondo dello spettacolo, ha lavorato per un periodo di tempo insieme al suo ex fidanzato, Francesco Chiofalo, in una GuestHouse di proprietà di quest’ultimo. Attualmente invece è una speaker radiofonica per la radio romana Elleradio, una modella e una influencer. Anche lei, come il suo ex, tiene molto al suo fisico e a seguire un’alimentazione corretta, tanto da diventare una fitness trender. Inoltre, la vediamo spesso come opinionista nei salotti pomeridiani di Barbara D’Urso come Pomeriggio 5 e Domenica Live.

Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo ex

Selvaggia e Francesco Chiofalo sono stati insieme per 5 anni. Durante la loro partecipazione a Temptation island, che li ha resi famosi, era nato anche il soprannome di “Lenticchio”, nomignolo con cui Selvaggia chiamava il suo fidanzato. Francesco, oltre a continuare la sua attività di personale trainer, è diventato anche lui un influencer molto seguito. Attualmente fidanzato con Drusilla Gucci. Selvaggia, invece, sembrerebbe essere single.

Selvaggia Roma instagram

Selvaggia è una vera e propria influencer con ben 1,1 mln di follower.