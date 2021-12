Serena ballerina Amici 21: chi è, età, cognome, fidanzato Albe, infortunio

Serena è una ballerina, allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi. Ha 18 anni ed è in squadra con il maestro Raimondo Todaro, nonostante le critiche e le disapprovazioni della maestra Celentano, Serena è una ballerina molto apprezzata dal pubblico. All’interno della scuola, Serena ha intrapresa una dolce conoscenza con il cantante Albe. Serena, già in passato, ha subito un infortunio al ginocchio che l’ha costretta a fermarsi per un periodo. Anche all’interno della scuola, Serena durante una prova ha dichiarato di aver sentito nuovamente dolore allo stesso ginocchio, il tutto l’ha portata a fermarsi per una settimana.

Serena ballerina Amici 21 – sintesi informazioni

Nome: Serena

Cognome: Carella

Data di nascita: 2 ottobre 2002

Età: 18 anni

Segno Zodiacale: Bilancia

Luogo di nascita: Cerignola

Professione: Ballerina

Profilo Instagram ufficiale:@serenacarella_

Serena ballerina Amici 21 età, data di nascita, cognome, vita privata

Serena ballerina Amici 21 e Albe

Serena ballerina Amici 21 instagram

Serena Carella ha un profilo instagram molto seguito, con oltre 80 mila followers

Serena ballerina Amici 21

Da settembre 2021 Serena Carella è ufficialmente una delle ballerine della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Ottiene la maglia grazie all'insegnate Raimondo Todaro che crede molto nel suo talento e nelle sue potenzialità. Contrariamente alla maestra Celentano, che non la vede assolutamente predisposta per fare la ballerina, Serena si è trovata a dover affrontare diverse sfide per mantenere il suo posto nella scuola, tutte vinte.

Serena ballerina Amici 21 infortunio

