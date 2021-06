Serena Enardu: chi è, età, ex Pago, figlio

Serena Enardu è un personaggio televisivo, conosciuta dal pubblico per la sua partecipazione al programma tv Uomini e Donne, come tronista, e poi a Temptation Island, insieme al suo, ormai ex, compagno Pago. Il cantante, all’anagrafe, Pacifico Settembre, è stato legato alla bella Serena per diversi anni. Serena ha un figlio di 16 anni, di nome Tommaso, avuto da una sua precedente relazione. Attualmente, Serena, dopo un riavvicinamento temporaneo con Pago, risulta essere definitivamente single.

Chi è Serena Enardu

Nome: Serena

Cognome: Enardu

Data di nascita: 19 Luglio 1976

Età: 44 anni

Segno zodiacale: Cancro

Luogo di nascita: Quartu Sant’Elena

Professione: imprenditrice e personaggio televisivo

Fratelli: Elga Enardu, Gianfranco Enardu

Profilo Instagram ufficiale: @serenaenardu

Biografia

Serena nasce è nata a Cagliari il 19 luglio del 1976. Molto legata alla sua famiglia, in particolare a sua sorella gemella, Elga (anche lei è stata tronista a Uomini e Donne). Serena e Elga hanno anche un fratello maggiore di nome Gianfranco. Serena, dopo essersi diplomata, decide di aprire una sua attività, e, sempre a Cagliari, apre un centro di telefonia. Il suo fisico e la sua bellezza non passano inosservati, tanto che, parallelamente al suo lavoro di imprenditrice, Serena inizia anche a cimentarsi nel mondo della moda e dello spettacolo, partecipando a qualche spot pubblicitario. Ma, la sua popolarità crescerà, con la sua partecipazione come tronista a Uomini e Donne, programma tv di Maria De Filippi. Serena, prima di entrare nel famoso dating show, diventa mamma di Tommaso, che ora ha 16 anni. Non ha mai voluto rendere note le generalità del padre di suo figlio, con il quale, però ha un ottimo rapporto.

Carriera

Serena Enardu, dopo essersi diplomata inizia subito a buttarsi nel mondo del lavoro. La mamma, a Cagliari, gestisce un negozio di abbigliamento, ma lei preferisce dedicarsi a un attività che sia solo sua. Apre, così, il suo centro di telefonia e diventa imprenditrice. La sua determinazione la porta a non fermarsi e decide, così, di provare anche a entrare nel mondo della televisione. Diventa protagonista di alcuni spot pubblicitari e poi entra nel mondo della televisione con il programma Uomini e Donne, dove, in veste di tronista, conosce il suo corteggiatore, Giovanni Conversano. I due, si innamoreranno, però al di fuori del programma, e vivranno una bella storia d’amore, che però, terminerà dopo alcuni anni. Nel 2011, Serena, prova anche la sua esperienza come inviata di Striscia la notizia.

Serena Enardu figlio

Serena è sempre stata molto gelosa della sua vita privata, in particolar modo di ciò che riguarda il figlio, Tommaso, che ora ha 16 anni. Serena, quando partecipa a Uomini e Donne, è già una mamma che però ha terminato la sua relazione con il padre del bambino già da un pò. Nonostante, non abbia mai voluto parlare di lui, Serena ha sempre ribadito di avere un ottimo rapporto con lui e che è un bravo papà con Tommaso.

Serena Enardu e Pago

Serena e Pago si fidanzano dopo la rottura tra lei e Conversano. Pago, per amore, si trasferisce in Sardegna, a casa di Serena. I due, dopo un periodo fatto di alti e bassi, decidono, nell’estate 2019, di mettere alla prova il loro amore, partecipando a Temptation Island VIP: dal programma però usciranno separati. Si incontreranno di nuovo in un reality, questa volta al Grande Fratello Vip e, dopo un primo chiarimento, l’amore sembrava essere tornato, ma, dopo alcuni mesi, i due si sono lasciati definitivamente.