Serena Enardu: il padre ricoverato in ospedale

In gravi condizioni il padre di Serena Enardu

Il padre di Serena Enardu, nota influencer ed ex tronista di Uomini e Donne, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale nella serata di ieri e, al momento, sembrerebbe versare non in ottime condizioni. Nonostante non siano state rivelate le cause del suo malessere, la Enardu ha cercato di tranquillizzare i propri fan con delle storie su Instagram.

Ha detto:

Lo abbiamo sentito al telefono e, dalla voce, possiamo assicurarvi che sta meglio. Ieri biascicava, oggi parla meglio. La cosa più assurda è che è difficile non poter andare a trovarlo e non poterlo assistere come si dovrebbe, ma questo fa parte di questo momento storico allucinante. La nostra unica speranza è che esca presto e che presto potremmo coccolarcelo noi.

Chi è Serena Enardu

Serena Enardu è nata a Cagliari il 19 luglio 1976 ed è diventata famosa per aver partecipato come tronista nella trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Ha un figlio di nome Tommaso, avuto da una relazione precedente a quella con Giovanni Conversano, conosciuto sempre a Uomini e Donne.

Nel 2011 approda in televisione come inviata speciale di Striscia la notizia insieme a Cristian Cocco e nel 2015 ottiene un piccolo ruolo in Zoolander 2 con Ben Stiller e Owen Wilson. Prima di diventare un volto noto della tv, Serena Enardu gestiva come imprenditrice un centro di telefonia a Quartu Sant’Elena. Ricordiamo che la scorsa estate, Serena era stata molto criticata per aver condiviso alcune foto durante il compleanno di un’amica, in cui era presente una torta di compleanno con raffigurata una svastica nazista.

Le love story di Serena Enardu sono sempre state molto chiacchierate e sotto gli occhi di tutti. Dopo la relazione con Giovanni Conversano, durata due anni, i due si separano dopo che lui la tradisce con Pamela Compagnucci, l’allora fidanzata del tronista Federico Mastrostefano. Serena Enardu si fidanza così con il cantante Pago, con il quale porta avanti una lunga storia d’amore, che finisce dopo la partecipazione dei due a Temptation Island Vip nel 2019.