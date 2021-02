Serena Rossi e Davide Devenuto: è lite per il matrimonio

Insieme da più di 10 anni, un figlio insieme, Serena Rossi e Davide Devenuto sono tra le coppie più amate del mondo dello spettacolo. Entrambi hanno raggiunto il successo grazie alla soap opera di Rai 3, Un posto al Sole, agli inizi degli anni 2000, dove si sono conosciuti. Lei interpretava Carmen, la moglie di Filippo Sartori (Michelangelo Tommaso), mentre lui ancora oggi recita nel ruolo di Andrea, vecchia fiamma di Viola (Ilenia Lazzarin).

Nel 2019, durante una puntata di Domenica In, mentre Serena stava facendo un’intervista, Davide, che era con lei, quasi per gioco le ha finalmente fatto la proposta di matrimonio. Del tutto colta di sorpresa, l’attrice ha risposto:

Purtroppo, però, le cose non sono andate come speravano. L’arrivo del Covid-19, infatti, ha costretto i due piccioncini a rimandare le nozze a data da destinarsi. Per Davide, in realtà, non ci sarebbero problemi a sposarsi in maniera informale, ma Serena non è dello stesso avviso. Lei sogna una cerimonia in grande, un matrimonio principesco, per cui ci sarà da aspettare che tutto finisca. A quanto pare, in casa è lei a portare i pantaloni.

Intervistato da Fanpage.it, Davide ha raccontato:

Nel mezzo c’è stata una pandemia, ma al di là di questo io gliel’ho proposto a modo mio. Non mi fa impazzire l’idea di un matrimonio in grande. Non lo so. Alla mia età, vestito da sposo mi sentirei in imbarazzo. Le ho detto: “Andiamo in comune, ci sposiamo in formazione ridotta e torniamo a casa”. Non si deve per forza fare il festone, la cerimonia in chiesa, il pranzo con tutti i parenti.

Lei, invece, sogna il matrimonio come quelli che organizzava Don Antonio Polese [il Boss delle Cerimonie]. Io lo farei fondamentalmente per legalizzare l’unione e per Diego. Stiamo insieme da più di 10 anni, abbiamo comprato casa, abbiamo un figlio, per quanto mi riguarda noi siamo una coppia sposata e il nostro matrimonio si basa sul fatto che ci vogliamo bene. Ci sposeremo un giorno. Vorrei avvenisse alle mie condizioni, ma in casa comanda lei.