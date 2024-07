Serie A 2024/2025: quando inizia il campionato?

Il calcio italiano si prepara a un’altra stagione ricca di emozioni con la Serie A 2024/2025, che prenderà il via il 17 agosto 2024. La prima giornata si preannuncia subito ricca di spunti interessanti, con alcuni big match che daranno vita alle danze per lo scudetto. Sicuramente gli occhi sono puntati, come di consueto, sulle “big”, già cariche e pronte per portarsi in testa fin da subito.

Inter – Genoa: sfida tra la campionessa e i Grifoni

Durante la prima giornata, tutte le luci saranno puntate al Marassi per la sfida tra Inter, campione d’Italia in carica, e Genoa. I nerazzurri di Inzaghi si presenteranno ai nastri di partenza con l’obiettivo di bissare il successo ottenuto nella passata stagione, mentre i rossoblù di Gilardino, reduci da una stagione sofferta, cercheranno di dare battaglia sin dalle prime battute.

Juve – Como: la Vecchia Signora contro la neopromossa

La Vecchia Signora apre la stagione in casa, all’Allianz Stadium, dove affronterà il Como, fresco di promozione dalla Serie B. I bianconeri, dopo un’annata fallimentare, punteranno a un riscatto immediato, mentre la compagine lombarda cercherà di giocarsela al meglio per non sfigurare al suo debutto in massima serie.

Verona – Napoli: obiettivo scudetto per Conte

Il Napoli di Conte inizierà la propria stagione contro l’Hellas Verona. I partenopei riescono a vedere in questo abbinamento una speranza e sognano di giocarsela per il titolo. La stagione 2022/2023, quella che li ha visti trionfare con Spalletti, era iniziata proprio nello stesso modo, in trasferta contro l’Hellas Verona.

Scommesse calcio: pronostici per la prima giornata

Con l’inizio del campionato di Serie A 2024/2025 si apre anche la stagione delle scommesse di calcio. Per gli appassionati di questo sport, le scommesse rappresentano un’occasione per vivere le partite con ancora più coinvolgimento e per mettere alla prova le proprie conoscenze calcistiche.

Tuttavia, è importante ricordare che le scommesse devono essere sempre fatte con responsabilità e con la consapevolezza dei rischi che comportano. È fondamentale giocare solo con somme che ci si può permettere di perdere e non farsi mai prendere dalla smania di recuperare le eventuali perdite.

Per questo motivo, è importante scegliere bookmaker affidabili e legali, come per esempio Sisal, che offrono un gioco sicuro e trasparente. Inoltre, è necessario informarsi bene sulle quote e sulle diverse tipologie di scommesse disponibili, in modo da poter piazzare giocate consapevoli e ponderate.