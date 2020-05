Serie A: ancora niente via libera agli allenamenti di gruppo

Il nuovo protocollo per gli allenamenti delle squadre deve ancora essere validato: per il 18 maggio ancora lavoro individuale.

L’attesa fumata bianca non è arrivata. Almeno per il 18 maggio i club di serie A non potranno riprendere gli attesi allenamenti collettivi (anche solo in piccoli gruppi) validi per il calcio. Il Comitato Tecnico Scientifico infatti non ha ancora validato le linee guida per gli sport di squadra, il che significa che questo lunedì il lavoro dei giocatori dovrà essere ancora individuale. Anche se ormai dovrebbe solo essere questione di tempo.

A confermare il tutto è l’Ansa, che citando una fonte del Ministero dello Sport spiega: “La validazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico avverrà probabilmente il 18 maggio. Secondo il punto E del nuovo Dpcm, finché non c’è il visto del comitato valgono le regole precedenti“.

Ancora qualche nodo da sciogliere, insomma, che però ha il risultato almeno per il momento di costringere i vari club a confermare il tipo di lavoro già svolto in questi ultimi giorni: i giocatori sono infatti tornati nei centri di allenamento potendo però solo lavorare da soli.

Le nuove linee guida a questo punto dovrebbero essere varate nel corso della giornata di lunedì. Le novità, comunque, andranno comunque a confermare una linea di condotta da parte delle società all’insegna della grande prudenza. E di un ritorno alla normalità decisamente graduale.

Si va infatti verso una nuova quotidianità fatta di divieto di assembramento, rispetto del distanziamento di due metri fra un calciatore e l’altro, esercizi (anche con il pallone) con piccoli gruppi. Ma tutto questo non sarà operativo già da domani.

Per ora continuano infatti a valere le regole varate già dal 4 maggio: allenamenti permessi, ma solo in forma individuale. E nel frattempo le squadre stanno programmando il lavoro settimanale, che sarà comunque piuttosto soft.

Nell’attesa di un definitivo ok del Comitato Tecnico Scientifico, ormai davvero imminente.

