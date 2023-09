Serie tv, quali sono quelle più lunghe di sempre

Nel mondo dell’intrattenimento, un ruolo di primo piano è sempre più rivestito dalle serie tv. Alzi la mano chi, dopo una lunga giornata di lavoro e ricca di tanti altri impegni, non si è seduto sul divano e si è goduto, da solo o in compagnia, una bella serie tv, magari dedicata al proprio artista preferito o al proprio sport prediletto.

Eppure, il successo delle serie tv è sempre più importante, anche grazie alla possibilità di collegarsi alla piattaforma in streaming con qualsiasi tipo di device. Infatti, è sufficiente avere a disposizione una connessione al web e anche tramite il proprio smartphone si può godere la visione delle serie tv. Quali sono quelle che hanno scritto la storia? In alcuni casi, hanno avuto successo delle serie tv durate veramente pochissimo, mentre altre volte, le stagioni si sono succedute in modo impressionante.

Colombo e Doctor Who

Tra le serie tv che hanno scritto veri e propri record per questo settore, troviamo indubbiamente Colombo e Doctor Who. Non vi dicono nulla? Fareste meglio a scoprirle, dal momento che entrambe condividono una longevità di tutto rispetto. Colombo è stata lanciata nel lontano 1968, per finire addirittura nel 2003. Dieci stagioni all’attivo, per un numero complessivo di episodi pari a 69. Per Doctor Who, invece, l’avventura è iniziata nel 1963 e, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, è una serie tv ancora in produzione. Sì, avete capito bene. Ben 26 le stagioni della serie classica, mentre altre 13 sono state realizzate come reboot. E quanti episodi sono stati realizzati? Il computo complessivo è arrivato a quota 871. Appartenente al genere fantascientifico, Doctor Who effettivamente ha ben pochi eguali in quanto a durata: in Italia, la trasmissione è avvenuta su Rai 1 e poi su Rai 4, ma anche su Disney Plus, dove si trovano attualmente.

Lost, l’antesignano delle serie tv moderne

Alzi la mano chi, nel 2004, non ha visto almeno un episodio di Lost. Impossibile perdersi quello che è stato un fenomeno mediatico sotto tutti gli aspetti. Lost è una famosissima serie tv americana che è stata realizzata da ABC. Complessivamente, la sua trasmissione va dal mese di settembre del 2004 fino a maggio del 2010. In totale, quindi, si tratta di sei stagioni e ben 114 episodi. Tra l’altro, la puntata finale, che è stata trasmessa il 23 maggio del 2010, ha lasciato aperte diverse interpretazioni, alcune anche fantasiose, sulla possibilità che la serie prima o poi venga ripresa.

Da Breaking Bad a Stranger Things

Un altro fenomeno delle serie tv moderne è sicuramente Breaking Bad, una serie che è durata dal 2008 al 2013. Una narrazione unica, che ha come protagonista Walter White, conosciuta in tutto il mondo: per questo motivo, ecco che viene ritenuta una delle più belle serie tv dei nostri tempi.

Negli ultimi anni, c’è una serie tv che ha battuto tanti record: si tratta di Stranger Things, nata da un’idea dei fratelli Duffer, che è arrivata alla stagione numero cinque, che è ancora in fase di produzione. Una serie tv caratterizzata da un numero importante di episodi, ben 34, di cui va messa in evidenza in modo particolare la durata. Durante la quarta stagione, infatti, sono stati proposti episodi con una durata media pari a quella di un film a tutti gli effetti, sorpassando anche i 140 minuti complessivi.