Seychelles, organizzare per le tue vacanze dei sogni

Chi non ha mai sognato di trascorrere una vacanza all’insegna del mare e del relax in un’isola sperduta nell’oceano, magari alle isole Seychelles? Bene, adesso si può fare senza problemi con le numerose offerte, isole con un mare cristallino, spiagge bianchissime, barriere coralline, palme e un popolo accogliente; in poche parole non sono una semplice vacanza, ma sono LA vacanza da sogno.

Vacanze Seychelles

La tipologia di vacanza più in voga per queste mete è sicuramente quella dei resort o hotel; un viaggio Seychelles con formula “tutto compreso”, dal cibo, alle escursioni e al volo, in modo da non dover pensare ad altro se non al divertimento e al relax più totale. Se preferite invece una vacanza più movimentata per vivere davvero il mare, vi consigliamo dei viaggi su catamarani e velieri, alla scoperta delle isolette sperdute nell’arcipelago, spesso deserte e non visitabili, se non via mare. Per entrambe le soluzioni sarebbe bene avere la possibilità di soggiornare dai 7 ai 14 giorni sulle isole in modo da poter alternare soggiorni a terra a giorni in mare. Forse non tutti lo sanno ma le Seychelles mappa alla mano contano ben 111 isole presenti nel vasto arcipelago.

Entrando più nello specifico c’è la possibilità, scegliendo una vacanza in un hotel o in un resort, di avere un maggiordomo privato al vostro servizio, su un’ isola privata raggiungibile con aerei ed elicotteri, per una vacanza alle Seychelles davvero unica e indimenticabile organizzando crociere private, battute di pesca, matrimoni sulla spiaggia o escursioni.

Seychelles periodo migliore per visitarle

Sono posti sempre meravigliosi, ma visto che è un viaggio impegnativo, meglio decidere con attenzione quando andare alle Seychelles. Anche perché a seconda della stagione in cui si visitano le Seychelles prezzi e sconti possono variare di molto, divenendo anche davvero vantaggiosi.

Ovviamente andrà trovato il giusto compromesso tra le offerte Seychelles più convenienti e il clima migliore per soggiornare in tutta tranquillità sulle spiagge evitando la brutta stagione. Ebbene sì, su queste isole non splende immancabilmente il sole. Bisogna considerare dove si trovano le Seychelles: nell’Oceano Indiano a nord-est del Madagascar, e quindi vicino all’Equatore. C’è quindi una stagione delle piogge con brevi acquazzoni che va da dicembre a febbraio. Sfruttare le vacanze natalizia quindi potrebbe non essere una buona idea; certo non troverete freddo, ma il rischio che più di un giorno sia rovinato dalla pioggia sì.

Tolti quindi i mesi invernali centrali per visitare le Seychelles quando andare non è più un problema. L’arcipelago presenta un clima tropicale, caldo/umido con poche variazioni di temperatura tra la notte e il giorno, e anche le diverse stagioni. Ma il periodo migliore in assoluto è sicuramente la stagione dei venti: marzo, aprile, maggio, ottobre e novembre sono i mesi migliori. Per questo molti tour organizzano viaggi Seychelles proprio in questi periodi. Sono particolarmente adatti a tutti coloro che vogliono praticare vela nei fantastici atolli delle isole. Non resta che controllare i voli per Seychelles, prendere tutta l’attrezzatura e partire all’avventura per una vacanza da sogno.

Informazioni generali

Oltre ai consigli dei tour operator, sicuramente inline potrete trovare tanti resoconti e suggerimenti, anche dai viaggiatori che sono già stati in questo paradiso. Ecco qualche inormazione di carattere generale.