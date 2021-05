Sgombero gratis: è possibile? Come?

Alzi la mano chi non ha mai pensato di voler liberarsi di tutto ciò che si trova in casa! A volte si passa così tanto tempo a mettere da parte oggetti, mobili, pezzi di antiquariato, giocattoli, vestiti e quant’altro che non ci si rende conto della mole di spazio che occupano. Lo sgombero gratis è una eventualità che in molti sognano, ma forse non è poi così remota. Non ci credete? Continuate a leggere per scoprire se avete le carte in regola per poter spuntare uno sgombero della cantina gratis o comunque a costi veramente irrisori.

Sgombero gratis: come si fa?

Se un tempo trovare qualcuno o addirittura una ditta disposta a incaricarsi di uno sgombero di cantine era difficile, oggi sembra essere un lavoro estremamente diffuso. È quasi difficile riuscire a districarsi dalla gran quantità di offerte in questo senso. Per questo motivo, e anche per una questione di concorrenza, alcune ditte e individui hanno pensato a una soluzione geniale. Per venire incontro a chi non ha le possibilità pratiche di portare in discarica ciò che si trova nella propria cantina, ma anche a chi non può pagare una ditta specializzata, è stata creata una via di mezzo che accontenta ambo le parti, proprietario della cantina e professionista in cerca di stipendio.

La soluzione

La soluzione di cui parliamo è quella che permette a chi vi aiuta a portare a termine lo sgombero della vostra cantina di acquisire a titolo gratuito ciò che trova al suo interno. Nel corso del sopralluogo preliminare, il professionista valuterà la quantità e la grandezza del materiale da portare via. In quell’occasione valuterà anche la presenza o meno di oggetti di valore, quali possono essere mobili, arredamento ed elettrodomestici in buone condizioni, antiquariato, libri e dipinti di pregio, gadget vintage e così via. A volte nelle nostre cantine abbiamo sepolto un vero e proprio tesoro che, anche se noi riteniamo solo ciarpame che occupa spazio, per qualcun altro possono valere una fortuna. Tramite l’acquisizione di questi oggetti e, quindi, la rivendita, si può arrivare a concordare anche uno sgombero gratis.

Quando è possibile richiedere uno sgombero gratis?

Il più delle volte in cui viene proposto uno sgombero gratis, i presupposti non sono sufficienti. Come detto, però, alcuni oggetti che consideriamo suppellettili inutili possono valere un discreto gruzzolo, oltre ovviamente ai classici gioielli e mobili antichi. Se non avete l’occhio o le conoscenze necessarie per individuarli ve ne sveliamo alcuni: