Shakira è la fidanzata di Lewis Hamilton: tutto sulla coppia del momento

La coppia più chiacchierata del momento è quella che dovrebbe vedere Shakira come fidanzata di Lewis Hamilton. Diventa interessante cercare di scoprire tutto sulla coppia del momento. Di sicuro i due hanno dimostrato di essere personaggi molto amati ed è normale che con una voce del genere improvvisamente i giornali di cronaca rosa sarebbero stati pronti a cercare ogni tipo di informazione in merito.

la voce ha iniziato a circolare nel giugno scorso quando la rivista americana People ha citato fonti molto vicine ai due. Si è parlato di un rapporto in fase iniziale ma anche come i due stessero acquisendo sempre più confidenza, pronti magari a uscire allo scoperto. A oggi non c’è niente di ufficiale, ma la voce non è stata né smentita né confermata.

Chi è Shakira?

Shakira è una cantante colombiana famosissima, autrice di canzoni che hanno spopolato in tutto il mondo. Di recente si è parlato molto della sua vita personale per la rottura con Gerard Piquè e conseguente dissing da milioni di visualizzazioni. L’artista è nata a Barranquilla in Colombia il 2 febbraio del 1977 ed è riuscita a raggiungere dei risultati veramente straordinari. In carriera ha pubblicato 11 album dal 1990 quando ha iniziato la sua carriera, riscuotendo successo con canzoni che sono divenute storia. Dal 2011 il suo nome è sulla Walk of Fame di Hollywood a dimostrazione del segno inequivocabile lasciato nella storia della musica e dello spettacolo più in generale.

Chi è Lewis Hamilton?

Anche Lewis Hamilton è un personaggio molto famoso anche se in tutt’altro contesto. Il ragazzo infatti è riuscito a raggiungere dei risultati straordinari ma nel mondo dello sport precisamente nella Formula 1. Nato a Stevenage il 7 gennaio del 1985 è il pilota più vincente della storia con ben sette Mondiali conquistati nel 2008 con la McLaren e nel 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020 con la Mercedes. Il pubblico gli ha mostrato grande affetto e nel corso del tempo ha trovato la forza per raggiungere i risultati raccolti. Si è distinto grazie alla sua qualità e al suo modo di gridare molto aggressivo e abile a inserirsi negli spazi. Tra l’altro è davvero bravissimo anche a conquistare posti importanti durante le qualifiche.

Conclusioni

Al momento non possiamo confermare né smentire la voce, ma i due sarebbero davvero una bella coppia nonostante gli otto di differenza. Ricordiamo che con Pique c’erano invece dieci anni di differenza. Sarà molto interessante vedere se questa da voce diventerà una conferma ufficiale.