Anche se non ce ne accorgiamo, sempre più persone soffrono del cosiddetto disturbo da shopping compulsivo. Si tratta di una particolare ossessione che porta a conseguenze gravi, come problemi finanziari e sociali.

Acquisto compulsivo: di cosa si tratta

Lo shopping compulsivo è a tutti gli effetti un disturbo del comportamento che si manifesta attraverso l’impulso irresistibile di acquistare oggetti non necessari. Le persone affette da questo disturbo trovano difficile resistere al desiderio di spendere denaro, anche se non hanno le risorse finanziarie adeguate per farlo. Questa patologia può portare a conseguenze negative, come forti indebitamenti, distrazioni dalle responsabilità personali, problemi relazionali e disturbo dell’immagine corporea. Per questa ragione, è importante riconoscere i sintomi e cercare un trattamento appropriato per intervenire prima che il problema stesso prenda il sopravvento.

Le Cause

Le cause dello shopping compulsivo possono essere psicologiche, sociali e culturali. A livello psicologico, questo disturbo può essere dovuto a problemi emotivi come ansia, depressione o stress. Il disagio provocato dalla situazione può portare a comprare cose per la ricerca di sollievo, come se la persona stessa provasse a riempire i vuoti della sua vita con oggetti materiali. Anche la mancanza di autostima e il modo in cui si vede la propria immagine influenzano le persone che soffrono di questo problema.

A livello sociale ed economico, lo shopping compulsivo può essere alimentato da molteplici fattori come l’esposizione a pubblicità aggressive e all’aspetto dei prodotti nei media o negozi specializzati che incoraggiano gli acquisti impulsivi. Alla base del disturbo possono esserci anche cultura e tradizioni familiari che spingono le persone ad acquistare determinati articoli per soddisfare i loro desideri materialistici.

Come si cura

Il trattamento per questa patologia può includere interventi psicologici come la terapia cognitivo-comportamentale, la terapia di gruppo, la terapia interpersonale o farmacologica. La terapia cognitivo-comportamentale mira ad aiutare le persone a identificare e modificare i pensieri ed i comportamenti che li portano all’acquisto compulsivo. Si basa su un processo in cui vengono individuati i problemi sottostanti l’acquisto compulsivo ed elaborati nuovi modelli di pensiero più utili e produttivi.

Inoltre può anche essere utile imparare strategie di auto-controllo come limitare il tempo dedicato agli acquisti o non portarsi dietro carte di credito alle visite al negozio.Inoltre, la terapia di gruppo consente alle persone affette da shopping compulsivo di scambiarci consiglio ed incoraggiamento tra loro. Gruppi di aiuto possono anche fornire sostegno morale ed informazioni sulle opzioni legalmente disponibili per gestire i debiti contratti a causa delle spese folli e incontrollate. La terapia interpersonale incoraggia invece la riflessione sulle cause profonde di questo comportamento deleterio e su come possano influenzare le relazioni con gli altri.

Come prevenirlo

Sei a conoscenza del fatto che lo shopping compulsivo può avere un impatto negativo sulla tua vita? Ecco alcuni consigli per prevenirlo!

Innanzitutto, fai un bilancio dei tuoi costi e risparmia i soldi prima di acquistare qualcosa di superfluo. Quando vedi qualcosa che desideri, fermati e chiediti se ne hai davvero bisogno invece di agire impulsivamente. Prenditi il tempo necessario per riflettere e decidere se quell’acquisto è importante o meno. Limitare le visite nei negozi potrebbe essere un’altra buona idea: evita di andare al centro commerciale più di quanto sia necessario e porta con te solo i soldi sufficienti a spendere solo quello che ti serve veramente.

Se possibile, prova ad aspettare finché non hai accumulato abbastanza denaro per comprare l’articolo desiderato. Un altro modo per prevenire lo shopping compulsivo è quello di non usare la carta di credito ogni volta che devi fare acquisti. Questa strategia impedirà alla tua mente attiva fornendoti un limite finanziario reale da rispettare. Infine, cerca sempre un modo alternativo per trovare le cose che vuoi senza dover ricorrere alle spese: cerca online offerte speciali, guardati intorno tra gli scontistidi secondarie oppure chiedere prstito l’oggetto a qualche amico o parente! Ricordati sempre: la prevenzione è meglio della cura!