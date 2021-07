Shopping last minute e low cost, come riempire la valigia senza rinunciare al risparmio

Anche grazie all’avvento dei siti di e-commerce online è possibile fare dello shopping dell’ultimo minuto a basso costo, così da fare nuovi acquisti di vestiti trendy e alla moda ma prestando sempre attenzione al portafoglio.

Oggi in questo articolo approfondiremo alcune linee guida utili a capire come riempire la valigia in vista delle vacanze senza rinunciare al risparmio.

Lo shopping low cost online e negli outlet

Sono sempre stati molti i vantaggi nel fare shopping negli outlet; in questi luoghi c’è un’ampia scelta di articoli di ogni genere e di alta qualità a prezzi davvero competitivi ed interessanti.

Con l’evoluzione dello shopping low cost online, oggi è possibile fare gli stessi affari che si fanno in un outlet ma direttamente da casa tramite app. A questo si aggiunge, poi, la possibilità di utilizzare dei coupon per avere degli sconti sulla spesa effettuata. Ma come fare per ottenerli?

Solitamente è molto semplice, si possono scaricare direttamente dal sito web in versione pdf, oppure vengono regalati dopo l’iscrizione alla newsletter dell’e-commerce per ricevere altre offerte successive.

Non è detto, inoltre, che uno shopping last minute vada a discapito della qualità dei prodotti o dei capi che si vogliono acquistare; per esempio, per assicurarsi dei prodotti underwear da mettere in valigia, senza spendere troppo, è possibile scegliere tra alcuni modelli di biancheria scontati, come l’intimo in offerta di Cotonella, ugualmente capaci di soddisfare le esigenze di donne, uomini e bambini.

E’ una ottima abitudine rimanere sempre aggiornati sulle offerte dell’ultimo minuto, proprio grazie alle e-mail o le notifiche che vengono mandate dai siti di shopping online. Sapere quali sono i must have dell’estate 2021 da mettere in valigia è sempre la cosa giusta per cercarli in offerta.

Tra questi, impossibile non citare i kimoni estivi, originali e di tendenza, facili da trovare online e spesso realizzati in satin; si adattano benissimo ad ogni capo estivo, per dare colore e variare ogni giorno con un kimono diverso.

Come scegliere l’intimo perfetto per l’estate

Scegliere l’intimo perfetto per l’estate non è difficile, bisogna sapere che ci sono moltissimi vantaggi nell’indossare tessuti naturali quando fa molto caldo.

Post lockdown, infatti, i tessuti scelti per il proprio guardaroba sono prettamente green: Cotone o filo di Scozia, ad esempio, sono tra i materiali più leggeri e traspiranti, alleati della calda estate, e permettono alla pelle di respirare più facilmente.

Ma anche i tessuti come il lino, il bambù e la seta sono ottimi per l’abbigliamento di ogni tipo, compreso l’intimo. Infine, si può affermare che i materiali sconsigliati in estate per i capi intimi, in quanto ostacoli per il benessere della pelle, sono lycra e microfibra.