Sicurezza sul lavoro. Lavoravano a nero e con Reddito di cittadinanza. Imprenditore denunciato

Sicurezza sul lavoro. Ad oggi ancora amare scoperte per la percezione del Reddito di Cittadinanza. Si elargisce alle persone bisognose. Ma spesso, sono le stesse che forse guadagnano di più con il cosiddetto “lavoro nero”.

Sicurezza sul lavoro, ecco cos’è successo

I carabinieri della tenenza di Sant’Antimo, insieme a quelli del Nucleo Operativo del Gruppo Tutela del Lavoro di Napoli, hanno denunciato il titolare di un tomaificio della città.

Da accertamenti eseguiti nell’attività, è emerso che dei 17 lavoratori impiegati, 9 fossero “in nero”, senza alcun contratto regolare. 4 Di questi sono risultati anche percettori del reddito di cittadinanza. L’attività imprenditoriale è stata sospesa anche per il mancato rispetto della normativa anti-contagio. Al titolare sono state elevate sanzioni per oltre 65mila euro. Non è la prima volta che vengono “beccati” lavoratori in nero e percettori del reddito di cittadinanza. A volte le truffe vengono scoperte. Come in questo caso. Molti altri “furbetti” della prestazione, diciamo così, restano ancora “a piede libero”.