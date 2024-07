Siero o crema antirughe? Differenze e quale scegliere

Il passare degli anni ha effetti anche sulla pelle, che può apparire meno elastica e tonica, a causa dell’invecchiamento cutaneo. Questo fenomeno naturale, che interessa la pelle, porta alla formazione delle rughe e dei segni del tempo.

Per contrastare la loro formazione e minimizzarne l’aspetto, possiamo includere nella nostra skincare routine un prodotto antirughe. Ma quale scegliere tra siero e crema antirughe? Vediamolo insieme.

Perché si formano le rughe?

Le rughe sono una delle conseguenze dell’invecchiamento cutaneo, un fenomeno che interessa la nostra pelle, col trascorrere degli anni. Col tempo, infatti, la nostra pelle produce sempre meno collagene ed elastina, le due proteine che la rendono elastica e tonica.

Viene sintetizzato con più difficoltà anche l’Acido Ialuronico, che si occupa di mantenere idratata la pelle. La pelle, diventando meno elastica, è più vulnerabile alla formazione delle rughe e dei segni del tempo. Inizialmente si tratta delle cosiddette “rughe d’espressione”, che si formano nelle zone sensibili del viso, come il contorno occhi e il contorno labbra, dove la pelle è più sottile.

Ma poi le rughe iniziano a diffondersi sul viso, diventando più permanenti.

Oltre all’invecchiamento cutaneo, le rughe sono provocate da diversi fattori, come:

Eccessiva esposizione ai raggi UV;

Fumo e alcol;

Alimentazione scorretta;

Predisposizione genetica;

Scarsa idratazione della pelle;

Inquinamento e smog.

Quale prodotto antirughe scegliere?

Per poter minimizzare l’aspetto delle rughe e combattere la comparsa di nuovi segni del tempo, dobbiamo adottare una skincare routine ad hoc per le pelli più mature.

L’obiettivo principale è quello di ridare alla pelle la corretta idratazione, rendendola più elastica e tonica. Per farlo, possiamo includere nella nostra routine di bellezza alcuni prodotti antiage, come il siero e la crema viso.

Ecco come sceglierli.

Siero viso antirughe

Il siero viso è uno step essenziale nella nostra skincare routine.

Si tratta di un prodotto dalla texture fluida, contenente attivi che riescono ad agire intensamente sulla pelle.

Il siero anti age ha diversi benefici:

Stimola il rinnovamento cellulare;

Grazie alla texture liquida, la pelle assorbe il prodotto facilmente e in maniera più veloce, senza lasciare residui;

Nella formula del siero viso antirughe, troviamo attivi antiage.

Ad esempio, troviamo l’Acido Ialuronico (dal forte potere idratante), la Vitamina C (che ha una funzione antiossidante e combatte la produzione di radicali liberi) e il Retinolo (un attivo antiage che stimola la produzione di collagene).

Il siero va utilizzato esclusivamente sulla pelle detersa. Basterà versare qualche goccia di prodotto sulla pelle e stenderlo velocemente, senza massaggiare e sarà assorbito in pochi secondi.

Crema viso antirughe

La crema viso antirughe non può mancare nella nostra skincare routine per combattere i segni del tempo. La crema viso per contrastare le rughe, infatti, aiuta la pelle a riequilibrare la barriera idrolipidica che la protegge, in modo da mantenere l’idratazione e combattere gli attacchi esterni e interni.

Grazie alla sua formula più ricca, riesce a fondersi delicatamente con la pelle, donando idratazione e benessere. Una crema viso antirughe ha solitamente una texture idratante, ma leggera, per non appesantire troppo la pelle.

I principi attivi contenuti sono l’Acido Ialuronico, il Collagene, i Peptidi e il Retinolo. La crema viso antirughe va applicata sulla pelle detersa, dopo il siero.

Basterà prenderne una piccola quantità e stenderla su tutto il viso, senza dimenticare il collo e il décolleté. Mentre l’applichiamo, possiamo fare un piccolo massaggio, in modo da attivare il microcircolo e stimolare il rinnovamento cellulare.

Cosa scegliere tra siero e crema antirughe

Sia il siero che la crema antirughe sono due prodotti indispensabili nella skincare routine quotidiana e vanno inclusi entrambi. Entrambi i prodotti, infatti, aiutano la pelle a combattere le rughe e i segni del tempo.

La differenza principale sta solo nella formula: il siero ha una texture liquida e leggera, ma altamente concentrata, con attivi che riescono ad agire immediatamente sulla pelle, preparandola agli step successivi. La crema viso, invece, ha una texture più ricca e ci aiuta ad idratare e nutrire la