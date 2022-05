Sigaretta elettronica: le diverse tipologie e le principali alternative

La comparsa delle prime sigarette elettroniche, all’alba degli anni Duemila, ha modificato profondamente il mercato dei prodotti per fumatori. Le “e-cig” (contrazione di e-cigarettes) hanno progressivamente eroso il monopolio delle sigarette tradizionali, confezionate con tabacco da consumare tramite combustione.

Ormai diffuse in tutto il mondo, le sigarette elettroniche rappresentano spesso un’alternativa al tabagismo tradizionale; non di rado, infatti, i fumatori scelgono un prodotto di questo tipo per provare a ridurre – almeno inizialmente – il consumo di tabacco.

Come funziona una sigaretta elettronica

Per comprendere il funzionamento di una sigaretta elettronica, è necessario innanzitutto tenere presente che si tratta di un dispositivo di vaporizzazione. Ciò significa che ogni e-cig è dotata di un atomizzatore, alimentato da una batteria interna, che trasforma una soluzione liquida in aerosol, così da simulare l’esperienza che offre una sigaretta tradizionale.

La soluzione utilizzata dalle e-cig contiene nicotina (in percentuali variabili) e aromi, oltre ad una sostanza (il glicole propilenico) che funge da veicolo per le fragranze aggiunte al liquido da vaporizzare. Quest’ultimo è contenuto all’interno di una cartuccia; se questa è estraibile, il dispositivo è “a sistema chiuso”; se, di contro, il liquido va ricaricato ogni qual volta è esaurito, il device si dice “a sistema aperto”.

I vari tipi di e-cigarette

In commercio è possibile reperire tre tipologie principali di sigaretta elettronica:

Cig-a-like (a sistema chiuso): dispositivi di prima generazione, in tutto simili alle sigarette tradizionali;

(a sistema chiuso): dispositivi di prima generazione, in tutto simili alle sigarette tradizionali; Vap pen : come suggerisce il nome, hanno la forma di una penna (larga) e sono più grandi della Cig-a-like; rappresentano la seconda generazione di questo genere di dispositivi;

: come suggerisce il nome, hanno la forma di una penna (larga) e sono più grandi della Cig-a-like; rappresentano la seconda generazione di questo genere di dispositivi; Mod: ancora più grandi e compatti dei device precedenti, costituiscono oggetti di stile a tutti gli effetti; per forma e dimensioni, ricordano un grosso accendino. Esistono anche in variante meccanica.

I THP (riscaldatori di tabacco)

La principale alternativa alla sigaretta elettronica è rappresentata dai THP – Tobacco Heating Product – ovvero i dispositivi a tabacco riscaldato. Questi, a differenza delle e-cig, non implementano la vaporizzazione di una soluzione liquida ma riscaldano una miscela contenente tabacco sotto forma di stick estraibile.

Il principio di base di un riscaldatore di tabacco è piuttosto semplice: produrre calore sufficiente (mai oltre i 300°) a riscaldare lo stick senza però arrivare ad innescare un processo di combustione. Di conseguenza, il dispositivo produce un aerosol composto da nicotina (ed eventuali aromi) senza emissioni di anidride carbonica né i residui tipici dell’abbruciamento del tabacco delle sigarette tradizionali (fumo e cenere).

Le tecnologie impiegate per riscaldare il tabacco variano a seconda dell’azienda produttrice; parimenti, non tutti i device sviluppano le medesime temperature. I riscaldatori di tabacco di gloTM, un marchio della British American Tobacco, utilizzano uno specifico sistema di riscaldamento a induzione (denominato Induction Heating Technology) che sfrutta una bobina avvolta attorno alla camera di riscaldamento. Questa soluzione fa sì che la miscela di tabacco venga riscaldata in maniera uniforme e costante, fino ad una temperatura di 260°, ben lontana da quella necessaria per la combustione del tabacco.

I riscaldatori di tabacco utilizzano anche altre tecnologie come, ad esempio, i sistemi di riscaldamento resistivi; in aggiunta, esistono THP dotati di un substrato di carbone che serve a riscaldare indirettamente la miscela di tabacco. Spesso i dispositivi a tabacco riscaldato utilizzano anche appositi software di controllo per modulare la temperatura ed implementare un riscaldamento progressivo della miscela posta al loro interno.

Quanto evidenziato fin qui rende evidente quale sia la differenza tra una e-cig e un prodotto a tabacco riscaldato; ciò nonostante, vi è ancora molta confusione circa i due dispositivi, tant’è che spesso i THP vengono erroneamente inclusi tra i vari tipi di sigaretta elettronica; a tal riguardo, sul sito discoverglo.com è possibile consultare un approfondimento in merito.