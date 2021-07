Siglato l’accordo fra Mobysign e SNA per firmare le polizze assicurative via smartphone

E’ stato siglato l’accordo fra Mobysign e SNA, Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, per autorizzare la firma FEA delle polizze assicurative via smartphone. Grazie a questo accordo agenti, collaboratori e clienti delle Agenzie iscritte SNA potranno usare l’App Mobysign. L’uso dell’app permetterà di eliminare completamente la carta e garantisce la conservazione a norma della firma, ma anche la possibilità di personalizzare i modelli delle polizze. Tutto questo potrà essere fatto semplicemente usando lo smartphone, strumento diventato ormai inseparabile per tutti, e tutti i clienti potranno sfruttarlo per compiere in pochi passi questa azione.

Le polizze tramite smartphone

Mobysign è facile da usare, garantisce la massima sicurezza e i suoi brevetti riconosciuti sia in tutta Europa che negli Stati Uniti adesso sono stati messi a disposizione anche per le polizze assicurative. Grazie alla convenzione stipulata fra Mobysign e SNA sarà possibile firmarle tramite smnartphone, accelerando così le operazioni e risolvendo il problema dell’uso della carta. I clienti per il mobile payment utilizzano già l’App della Mobysignpresso gli esercizi convenzionati, il login oltretutto è molto sicuro sul web e dunque si rivela molto più che una firma e un OTP.

La firma elettronica

La App invia in rete la firma elettronica di ciascuna operazione, senza alcun dato sensibile né numeri di carte di credito, password oppure dati di spedizione e fatturazione dei propri profili Mobysign personali e aziendali. Tutto avviene nella massima sicurezza e con estrema comodità per il contraente che così ha la vita più facile grazie a Mobysign. Il mondo digitale è davvero a portata di mano e lo smartphone, strumento insostituibile, diventa il compagno di vita per usufruire di tutte le opzioni senza ricorrere ad altre soluzioni. I rapporti fra compagnia, agenti e clientela vengono estremamente facilitati e con la firma delle polizze assicurative via smartphone le operazioni subiscono una nuova accelerazione.

Per informazioni e prenotazioni scrivere alla mail info@mobysign.com.