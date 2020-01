Silvia Provvedi incinta col pancino, la dedica al padre che ama tantissimo: «Ci hai dato la capacità di credere in noi stesse»

La tanto amata Silvia Provvedi nelle ultime ore è tornata ufficialmente sul social e questa volta mette in bella mostra il pancino. La nota showgirl ha postato una foto su Instagam dove ha evidenziato il fatto di essere incinta.

Il papà le bacia il piccolo pancino – è incinta al quinto mese dall’imprenditore Giorgio di Stefano – con le prime forme da mamma e lei, nel condividere l’immagine, ha accompagnato il tutto con una tenerissima didascalia:

“Caro papà, il tuo amore ci ha dato la capacità di credere in noi stesse . Grazie per il supporto , per i tantissimi insegnamenti, per l’affetto e la tua infinita dolcezza. Buon compleanno papà speciale ! Ti voglio un sacco di bene”.

Silvia Provvedi ha voluto tenere la notizia ben nascosta fino a quando gli è stato possibile e solo l’intervento di un rotocalcio di gossip l’ha obbligata a far sapere a tutti la notizia di una gravidanza in corso, anche se attualmente il sesso del bebè è ancora ignoto.

